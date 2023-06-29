Персональный тренер Виктора Вембаньямы присоединится к тренерскому штабу «Сперс»

Гийом Алькье, персональный , войдет в штаб главного тренера « » в качестве тренера по физической подготовке, сообщает L’equipe.

Французский форвард был выбран «Сперс» под 1-м номером драфта-2023.

В прошлом сезоне Вембаньяма, выступая за «Метрополитан», регулярно работал с Алькье и смог избежать травм благодаря инновационным методам тренировок специалиста.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала