Персональный тренер Виктора Вембаньямы присоединится к тренерскому штабу «Сперс»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Гийом Алькье, персональный Виктора Вембаньямы, войдет в штаб главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича в качестве тренера по физической подготовке, сообщает L’equipe.

Французский форвард был выбран «Сперс» под 1-м номером драфта-2023.

В прошлом сезоне Вембаньяма, выступая за «Метрополитан», регулярно работал с Алькье и смог избежать травм благодаря инновационным методам тренировок специалиста.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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1 комментарий

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Tim Timson
Шпоры красавцы. со всех сторон окружают заботой)
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