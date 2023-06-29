Персональный тренер Виктора Вембаньямы присоединится к тренерскому штабу «Сперс»
Гийом Алькье, персональный Виктора Вембаньямы, войдет в штаб главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича в качестве тренера по физической подготовке, сообщает L’equipe.
Французский форвард был выбран «Сперс» под 1-м номером драфта-2023.
В прошлом сезоне Вембаньяма, выступая за «Метрополитан», регулярно работал с Алькье и смог избежать травм благодаря инновационным методам тренировок специалиста.
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