Первый матч Виктора Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Брэндон Миллер Баскетбол

Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма дебютирует за «Сан-Антонио» в Летней лиге 7 июля, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам «Сперс», французский форвард присоединится к команде Летней лиги в Лас-Вегасе, но не поедет на два матча в Сакраменто на следующей неделе. 

Первый матч «Сперс» в Летней лиге в Лас-Вегасе состоится 7 июля. Их соперником будут «Хорнетс», которые выбрали Брэндона Миллера под 2-м номером драфта.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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1 комментарий

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Максим Яблонский
Жесть. Трех недель не прошло с его последнего матча, а уже начнет новый сезон. С начала июля минимум до середины марта в шахту с матчами через сутки и перелетами по всей Америке.
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