Первый матч Виктора Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля

Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма дебютирует за « » в Летней лиге 7 июля, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам «Сперс», французский форвард присоединится к команде Летней лиги в Лас-Вегасе, но не поедет на два матча в Сакраменто на следующей неделе.

Первый матч «Сперс» в Летней лиге в Лас-Вегасе состоится 7 июля. Их соперником будут «Хорнетс», которые выбрали под 2-м номером драфта.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала