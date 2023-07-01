Гэри Трент и «Торонто» близки к «крупному» продлению контракта

Атакующий защитник Гэри Трент (24 года, 196 см) и « » близки к «крупному и долгосрочному» продлению контракта.

Трент является клиентом агентства Рича Пола Klutch Sports.

Гэри ранее воспользовался опцией на 18,5 миллиона долларов и остался в «Рэпторс».

Защитник выступает за «Торонто» с 2021 года. В прошедшем сезоне он набирал 17,4 очка в среднем за матч при 43,3% с игры и 36,9% из-за дуги.

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