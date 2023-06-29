О Джи Ануноби покинул Klutch Sports

Форвард « » покинул агентство Klutch Sports.

Баскетболист заключил соглашение с CAA Basketball.

Ануноби часто фигурирует в слухах про возможный обмен в текущее межсезонье.

В прошедшем сезоне-2022/23 25-летний форвард набирал в среднем 16,8 очка и 5 подборов, реализуя 47,6% с игры и 38,7% из-за дуги.

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