«Рокетс» готовы предложить Фреду Ванвлиту 80 млн долларов за 2 года

Теги возможные переходы Хьюстон Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

«Хьюстон» готов предложить разыгрывающему Фреду Ванвлиту (29 лет, 183 см) двухлетний контракт на 80 миллионов долларов.

После 7 сезонов за «Торонто» Ванвлит отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и вышел на рынок свободных агентов. Сообщалось, что защитник рассчитывает на зарплату около 30 миллионов долларов в год в течение трех или четырех лет. 

Ванвлит в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.

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14 комментариев

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Stephan Carrypenko
Нет того эмоджи, который смог бы передать весь шок от этой инфы)))
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Howard Goldberg
за что
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Александр Спирин
Чё-то ржу.
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noke
А, ну им вообще в ближайшие два года некуда деньги потратить. В принципе, хотя бы отдалённо логика понятна. Видимо, с Харденом вопрос решился.
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Tydeus
Не, ну ок, если с опцией команды на второй год, платежка позволяет, но в чём смысл этого действия?
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Андрей Петров
как только его подпишут за такие деньги через месяц травма и он уежает на 1 год в отпуск
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Abdulla
И 50 в год для Диллона Брукса.
И норм.
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Stranfio
Интересно, в целом если помимо Ванвлита подпишут еще и Брукса, Брауна или Брукса они будут в выигрыше.
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dobinson
это напоминает мне когда Фила с пустой платежной платила нереальные деньги Дж.дж. редику
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Трей
Амену Томпсону соболезнования, будет на скамейке вместе с Вашингтоном и Кристофером группу поддержки изображать. Хоть бы кто подсуетился и выменял их оттуда, парни не без перспективы.
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Maski
Ответ Tydeus
Не, ну ок, если с опцией команды на второй год, платежка позволяет, но в чём смысл этого действия?
на такое он не согласится
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ДИКАНЬ
Ответ Андрей Петров
как только его подпишут за такие деньги через месяц травма и он уежает на 1 год в отпуск
Скорее в целом ценники подрастут у всех свободных)
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