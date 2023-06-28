«Рокетс» готовы предложить Фреду Ванвлиту 80 млн долларов за 2 года
«Хьюстон» готов предложить разыгрывающему Фреду Ванвлиту (29 лет, 183 см) двухлетний контракт на 80 миллионов долларов.
После 7 сезонов за «Торонто» Ванвлит отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и вышел на рынок свободных агентов. Сообщалось, что защитник рассчитывает на зарплату около 30 миллионов долларов в год в течение трех или четырех лет.
Ванвлит в прошедшем сезоне набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.
И норм.