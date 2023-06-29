«Портленд», скорее всего, не станет выставлять квалификационное предложение Кэму Реддишу

« », как ожидается, не станет выставлять квалификационное предложение легкому форварду (23 года, 203 см), передает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Реддиш станет неограниченно свободным агентом.

Форвард перешел в команду из Орегона из «Нью-Йорка» в результате февральского обмена с участием 4-х команд.

В 20 матчах за «Блэйзерс» Реддиш набирал в среднем 11 очков и 2,3 передачи, реализуя 44,3% бросков с игры.

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