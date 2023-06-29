«Портленд», скорее всего, не станет выставлять квалификационное предложение Кэму Реддишу

Теги возможные переходы Портленд НБА Кэм Реддиш Баскетбол

«Портленд», как ожидается, не станет выставлять квалификационное предложение легкому форварду Кэму Реддишу (23 года, 203 см), передает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Реддиш станет неограниченно свободным агентом.

Форвард перешел в команду из Орегона из «Нью-Йорка» в результате февральского обмена с участием 4-х команд.

В 20 матчах за «Блэйзерс» Реддиш набирал в среднем 11 очков и 2,3 передачи, реализуя 44,3% бросков с игры.

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