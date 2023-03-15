Том Тибодо: «Кэм Реддиш играл очень хорошо. Рад за него»

Теги Нью-Йорк Портленд НБА Том Тибодо Кэм Реддиш Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо считает, что обмен форварда Кэма Реддиша в «Портленд» пошел на пользу обеих командам.

«Кэм играл очень хорошо. Рад за него. Думаю, это один из тех обменов, которые пошли на пользу обеим командам», – сказал тренер.

Ранее Реддиш заявил, что не получал игровое время в «Нью-Йорке» из-за «политики и личных предпочтений». В нынешнем сезоне форвард провел за «Никс» 20 матчей, играя по 22 минуты в среднем за встречу.

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8 комментариев

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Caracalla
Титанические два очка и аж целый подбор!
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AEZAKMI228
Ответ Sonder
этому фильму скоро 20 лет, абсолютная классика советую ознакомиться
ты еще небось бойцовский клуб любишь, джокера еще
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Sonder
Ответ AEZAKMI228
про хит написал потому что они в по могут встретится спокойно про поповича забыл совсем, хотя судя по аватарке ты школьник какой то
этому фильму скоро 20 лет, абсолютная классика
советую ознакомиться
+1
0
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Sonder
Ответ AEZAKMI228
мечтай о девочке с синими волосами, а мне не пиши ничего
ахаха, какой это несет смысл вообще? что я должен ответить, мечтай о хиппи в панамке? камон
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AEZAKMI228
Ответ Sonder
мужик, у тебя вся вселенная вокруг майами крутится ты даже под постом про никс их всунул, оказывается, споэльстра еще и самый уважаемый в лиге бедные поповичи с керрами сидят и плачут когда ты уже перестанешь свою ересь писать
мечтай о девочке с синими волосами, а мне не пиши ничего
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-4
-4
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AEZAKMI228
Ответ Sonder
мужик, у тебя вся вселенная вокруг майами крутится ты даже под постом про никс их всунул, оказывается, споэльстра еще и самый уважаемый в лиге бедные поповичи с керрами сидят и плачут когда ты уже перестанешь свою ересь писать
про хит написал потому что они в по могут встретится спокойно про поповича забыл совсем, хотя судя по аватарке ты школьник какой то
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-4
-4
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Sonder
Ответ AEZAKMI228
тибодо наверное самый уважаемый тренер после тренера спо... пусть никс пошумят в по... но не с хит
мужик, у тебя вся вселенная вокруг майами крутится
ты даже под постом про никс их всунул, оказывается, споэльстра еще и самый уважаемый в лиге
бедные поповичи с керрами сидят и плачут
когда ты уже перестанешь свою ересь писать
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AEZAKMI228
тибодо наверное самый уважаемый тренер после тренера спо... пусть никс пошумят в по... но не с хит
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-5
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