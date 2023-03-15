Том Тибодо: «Кэм Реддиш играл очень хорошо. Рад за него»
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо считает, что обмен форварда Кэма Реддиша в «Портленд» пошел на пользу обеих командам.
«Кэм играл очень хорошо. Рад за него. Думаю, это один из тех обменов, которые пошли на пользу обеим командам», – сказал тренер.
Ранее Реддиш заявил, что не получал игровое время в «Нью-Йорке» из-за «политики и личных предпочтений». В нынешнем сезоне форвард провел за «Никс» 20 матчей, играя по 22 минуты в среднем за встречу.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
советую ознакомиться
ты даже под постом про никс их всунул, оказывается, споэльстра еще и самый уважаемый в лиге
бедные поповичи с керрами сидят и плачут
когда ты уже перестанешь свою ересь писать