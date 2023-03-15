Том Тибодо: «Кэм Реддиш играл очень хорошо. Рад за него»

Главный тренер « » считает, что обмен форварда в « » пошел на пользу обеих командам.

«Кэм играл очень хорошо. Рад за него. Думаю, это один из тех обменов, которые пошли на пользу обеим командам», – сказал тренер.

Ранее Реддиш заявил, что не получал игровое время в «Нью-Йорке» из-за «политики и личных предпочтений». В нынешнем сезоне форвард провел за «Никс» 20 матчей, играя по 22 минуты в среднем за встречу.

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