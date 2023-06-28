«Барселоне» нужно успеть договориться с Николой Миротичем о расторжении контракта до 1 июля. Сделка важна и для футбольной команды каталонцев

Теги возможные переходы Барселона Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

У «Барселоны», которая инициировала процесс расторжения контракта с самым дорогим баскетболистом Европы Николой Миротичем, есть менее 72 часов, чтобы договориться с форвардом.

С 1 июля контракт Миротича с «Барселоной» должен быть включен в бюджет сезона-23/24.

Как сообщают источники BasketNews, такой расклад повлияет на баскетбольную команду и будет иметь прямые последствия для футбольной «Барселоны», потенциально ограничивая деятельность клуба на рынке.

Кроме того, из-за нюансов налогообложения расторжение контракта после 1 июля обошлось бы «Барселоне» дороже.

У Миротича действующий контракт с «Барселоной» еще на два года. Его стоимость составляет около 22 миллионов евро.

Испанские СМИ сообщают, что переговоры о расторжении контракта пока не увенчались успехом.

Если клубу не удастся договориться с игроком до субботы, окончательное решение вопроса будет зависеть уже от суда.

При таком сценарии весьма вероятно, что «Барселоне» придется оплатить весь оставшийся контракт Миротича.

Миротич интересен «Милану», «Олимпиакосу», «Монако» и «Црвене Звезде».

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14 комментариев

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yulay
Ответ Stadjer
А у баскетбольной Барсы тоже вечные проблемы с оформлением/расторжением контрактов и регистрацией новичков?
ну так они находятся в одной юр. структуре
+29
0
+29
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val72
новости футбола...
+24
-4
+20
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Stadjer
А у баскетбольной Барсы тоже вечные проблемы с оформлением/расторжением контрактов и регистрацией новичков?
+10
-5
+5
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lovet41348
Ответ dr. cage
До сих пор не понимаю, как они собирались обеспечивать семейку Месси..
никто его и не собирался обеспечивать в Барсе, ежу понятно
+4
0
+4
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Tun
В таком положении может выкручивать руки, как хочет
+2
-1
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Roman Araslanov
Никогда ещё футбольная Барселона не была так зависима от Барселоны баскетбольной
+1
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dr. cage
До сих пор не понимаю, как они собирались обеспечивать семейку Месси..
+6
-6
0
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ЧИКО
И как всегда, суета начинается в последние мгновения….раньше не активно думают об этом, а потом якобы всё сделали, только опоздали на 18 секунд…. ничего нового…
0
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Maturmalai
Теперь ждем новостей, о том, как Лионель Месси приживается в Маями Хит. И позволит ли он Джимми Батлеру брать штрафные.
0
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