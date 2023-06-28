У «Барселоны», которая инициировала процесс расторжения контракта с самым дорогим баскетболистом Европы Николой Миротичем, есть менее 72 часов, чтобы договориться с форвардом.

С 1 июля контракт Миротича с «Барселоной» должен быть включен в бюджет сезона-23/24.

Как сообщают источники BasketNews, такой расклад повлияет на баскетбольную команду и будет иметь прямые последствия для футбольной «Барселоны», потенциально ограничивая деятельность клуба на рынке.

Кроме того, из-за нюансов налогообложения расторжение контракта после 1 июля обошлось бы «Барселоне» дороже.

У Миротича действующий контракт с «Барселоной» еще на два года. Его стоимость составляет около 22 миллионов евро.

Испанские СМИ сообщают, что переговоры о расторжении контракта пока не увенчались успехом.

Если клубу не удастся договориться с игроком до субботы, окончательное решение вопроса будет зависеть уже от суда.

При таком сценарии весьма вероятно, что «Барселоне» придется оплатить весь оставшийся контракт Миротича.

Миротич интересен «Милану», «Олимпиакосу», «Монако» и «Црвене Звезде».

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