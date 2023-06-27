Николу Миротича не устраивает ни одно из предложений «Барселоны» о расторжении контракта

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

«Барселона» предоставила Николе Миротичу четыре различных предложения о расторжении контракта, однако агент игрока ни одно из них не принял. Форвард хочет получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон), сообщает AS.com.

«Барса» рассчитывала прийти к соглашению до 30 июня, но, судя по всему, сторонам не удастся договориться.

Клуб предложил Миротичу больше, чем его зарплата за один сезон. Также ему предложен бонус, если он попадет в НБА. Кроме того, клуб предложил начать выплату отступных в июле 2024 года, что было бы выгодно обеим сторонам, поскольку у Миротича была бы более низкая налоговая нагрузка.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий