Николу Миротича не устраивает ни одно из предложений «Барселоны» о расторжении контракта

« » предоставила четыре различных предложения о расторжении контракта, однако агент игрока ни одно из них не принял. Форвард хочет получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон), сообщает AS.com.

«Барса» рассчитывала прийти к соглашению до 30 июня, но, судя по всему, сторонам не удастся договориться.

Клуб предложил Миротичу больше, чем его зарплата за один сезон. Также ему предложен бонус, если он попадет в НБА. Кроме того, клуб предложил начать выплату отступных в июле 2024 года, что было бы выгодно обеим сторонам, поскольку у Миротича была бы более низкая налоговая нагрузка.

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