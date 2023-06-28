Этторе Мессина: «Милан» не может конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за Миротичем»

Главный тренер « » признал, что итальянский клуб не может конкурировать с европейскими грандами за форварда Николу Миротича.

« входит в пятерку лучших игроков Европы. Его награды и контракт доказывают это. Мы не можем конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за ним.

Если Везенков уйдет, у « » останутся деньги от контракта Везенкова и выкуп, который они получат от «Сакраменто». Они точно смогут сделать предложение на уровне того, что платила «Барселона». «Эфес», «Фенербахче», «Панатинаикос», которые внезапно обнаружили большое желание тратить деньги. Посмотрим, как Миротич и его агенты решат вопрос его двухлетнего контракта с «Барселоной».

Миротич не может быть целью для такого важного клуба, как наш. Мы не можем конкурировать с « » и «Фенербахче» не только за Миротича. Мы также не можем конкурировать с двумя футбольными клубами «Барселона» и «Реал Мадрид», – заявил Мессина.

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