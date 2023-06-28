Этторе Мессина: «Милан» не может конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за Миротичем»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Олимпиакос Панатинаикос Барселона Реал EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина признал, что итальянский клуб не может конкурировать с европейскими грандами за форварда Николу Миротича.

«Никола Миротич входит в пятерку лучших игроков Европы. Его награды и контракт доказывают это. Мы не можем конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за ним.

Если Везенков уйдет, у «Олимпиакоса» останутся деньги от контракта Везенкова и выкуп, который они получат от «Сакраменто». Они точно смогут сделать предложение на уровне того, что платила «Барселона». «Эфес», «Фенербахче», «Панатинаикос», которые внезапно обнаружили большое желание тратить деньги. Посмотрим, как Миротич и его агенты решат вопрос его двухлетнего контракта с «Барселоной».

Миротич не может быть целью для такого важного клуба, как наш. Мы не можем конкурировать с «Эфесом» и «Фенербахче» не только за Миротича. Мы также не можем конкурировать с двумя футбольными клубами «Барселона» и «Реал Мадрид», – заявил Мессина.

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