Этторе Мессина: «Милан» не может конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за Миротичем»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина признал, что итальянский клуб не может конкурировать с европейскими грандами за форварда Николу Миротича.
«Никола Миротич входит в пятерку лучших игроков Европы. Его награды и контракт доказывают это. Мы не можем конкурировать с клубами, которые стоят в очереди за ним.
Если Везенков уйдет, у «Олимпиакоса» останутся деньги от контракта Везенкова и выкуп, который они получат от «Сакраменто». Они точно смогут сделать предложение на уровне того, что платила «Барселона». «Эфес», «Фенербахче», «Панатинаикос», которые внезапно обнаружили большое желание тратить деньги. Посмотрим, как Миротич и его агенты решат вопрос его двухлетнего контракта с «Барселоной».
Миротич не может быть целью для такого важного клуба, как наш. Мы не можем конкурировать с «Эфесом» и «Фенербахче» не только за Миротича. Мы также не можем конкурировать с двумя футбольными клубами «Барселона» и «Реал Мадрид», – заявил Мессина.
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