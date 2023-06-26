Кендрик Перкинс: «Филадельфия» ведет себя так, будто Джеймс Харден – их главный приоритет, но это не так»

Теги Кендрик Перкинс Филадельфия НБА Джеймс Харден Фред Ванвлит Тайриз Макси Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Филадельфии» стоит отказаться от варианта с продлением соглашения с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Что меня беспокоит: мы даже не знаем, кто является самым важным игроком для организации. Они ведут себя так, будто Джеймс Харден – их главный приоритет, но это не так. Он не хочет брать на себя меньшую роль в игре команды», – сказал Перкинс в эфире First Take.

Затем Перкинс дополнил, что предпочтет Хардену Фреда Ванвлита, который «доказал, что умеет играть без мяча», потому что «Тайриз Макси скоро будет звездой НБА».

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3 комментария

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betwriver
Тайриз Макси действительно (бывает) очень хорош, и действительно, Харден своими отобранными у Тайриза минутами сдерживает развитие парня, но, думаю, что Хардена Филадельфия все-же продлит, потому что Харден+Макси лучше, чем один Макси, и опыт Хардена может пригодиться в ПО.
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Айрат Ситдиков
Ответ betwriver
Тайриз Макси действительно (бывает) очень хорош, и действительно, Харден своими отобранными у Тайриза минутами сдерживает развитие парня, но, думаю, что Хардена Филадельфия все-же продлит, потому что Харден+Макси лучше, чем один Макси, и опыт Хардена может пригодиться в ПО.
Сдерживает потанцевал макси эмбид, которому нужно играть в медленный баскет, как и хардену. Так что при эмбиде макси может разбегаться только без эмбида на площадке. Ушел бы в другую команду, мог бы показать прогресс уровня Брансона.
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