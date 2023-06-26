Кендрик Перкинс: «Филадельфия» ведет себя так, будто Джеймс Харден – их главный приоритет, но это не так»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Филадельфии» стоит отказаться от варианта с продлением соглашения с разыгрывающим .

«Что меня беспокоит: мы даже не знаем, кто является самым важным игроком для организации. Они ведут себя так, будто Джеймс Харден – их главный приоритет, но это не так. Он не хочет брать на себя меньшую роль в игре команды», – сказал Перкинс в эфире First Take.

Затем Перкинс дополнил, что предпочтет Хардену Фреда Ванвлита, который «доказал, что умеет играть без мяча», потому что « скоро будет звездой НБА».

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