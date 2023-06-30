«Индиана» – фаворит в борьбе за Оби Топпина

« » является главным претендентом на обмен тяжелого форварда « » .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Топпин был выбран под 8-м номером на драфте 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард набирал в среднем 7,4 очка и 2,8 подбора за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 34,4% из-за дуги.

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