«Индиана» – фаворит в борьбе за Оби Топпина

Теги возможные переходы Индиана Нью-Йорк Оби Топпин Марк Стейн Баскетбол

«Индиана» является главным претендентом на обмен тяжелого форварда «Нью-Йорка» Оби Топпина.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Топпин был выбран под 8-м номером на драфте 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард набирал в среднем 7,4 очка и 2,8 подбора за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 34,4% из-за дуги.

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1 комментарий

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Stranfio
Индиана хочет и Кумингу и Топпина, очень интересно.
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