«Индиана» – фаворит в борьбе за Оби Топпина
«Индиана» является главным претендентом на обмен тяжелого форварда «Нью-Йорка» Оби Топпина.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Топпин был выбран под 8-м номером на драфте 2020 года.
В прошедшем регулярном чемпионате форвард набирал в среднем 7,4 очка и 2,8 подбора за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 34,4% из-за дуги.
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