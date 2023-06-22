Оби Топпин и Том Тибодо серьезно поругались после поражения от «Майами» в плей-офф

Между форвардом « » и главным тренером команды произошла острая словесная перепалка после поражения от « » в 4-м матче серии плей-офф, пишет The Athletic.

Тибодо решил не выпускать Топпина на площадку во второй половине встречи, что вызвало резкую реакцию у форварда. «Никс» проиграли матч, и счет в серии стал 1-3.

Как только прозвучала финальная сирена, Топпин высказал Тибодо претензии. Тренер и игрок вступили в перепалку, когда команда отправилась в раздевалку. Позже они продолжили ругаться на закрытом послематчевом собрании команды.

Анализ второго раунда плей-офф через типы владений