Оби Топпин и Том Тибодо серьезно поругались после поражения от «Майами» в плей-офф
Между форвардом «Нью-Йорка» Оби Топпином и главным тренером команды Томом Тибодо произошла острая словесная перепалка после поражения от «Майами» в 4-м матче серии плей-офф, пишет The Athletic.
Тибодо решил не выпускать Топпина на площадку во второй половине встречи, что вызвало резкую реакцию у форварда. «Никс» проиграли матч, и счет в серии стал 1-3.
Как только прозвучала финальная сирена, Топпин высказал Тибодо претензии. Тренер и игрок вступили в перепалку, когда команда отправилась в раздевалку. Позже они продолжили ругаться на закрытом послематчевом собрании команды.
может не у Тибодо лучше будет
но Тибодо лучше кривого и хромого Рендла, ковыряющего 5 из 15 будет держать по 38 минут, чем даст шанс Топпину.