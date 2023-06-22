Оби Топпин и Том Тибодо серьезно поругались после поражения от «Майами» в плей-офф

Теги происшествия Майами Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Оби Топпин Баскетбол

Между форвардом «Нью-Йорка» Оби Топпином и главным тренером команды Томом Тибодо произошла острая словесная перепалка после поражения от «Майами» в 4-м матче серии плей-офф, пишет The Athletic.

Тибодо решил не выпускать Топпина на площадку во второй половине встречи, что вызвало резкую реакцию у форварда. «Никс» проиграли матч, и счет в серии стал 1-3.

Как только прозвучала финальная сирена, Топпин высказал Тибодо претензии. Тренер и игрок вступили в перепалку, когда команда отправилась в раздевалку. Позже они продолжили ругаться на закрытом послематчевом собрании команды.

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2 комментария

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udod
уже 25 лет, 8-й пик, а толку
может не у Тибодо лучше будет
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Ужратый Гусениц
Ответ udod
уже 25 лет, 8-й пик, а толку может не у Тибодо лучше будет
выглядит нормально на своих минутах.
но Тибодо лучше кривого и хромого Рендла, ковыряющего 5 из 15 будет держать по 38 минут, чем даст шанс Топпину.
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