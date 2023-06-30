«Даллас» планирует продлить контракт с Дуайтом Пауэллом (Марк Стейн)

« » планирует продлить соглашение с центровым Дуайтом Пауэллом (31 год, 208 см).

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

31-летний центровой принял участие в 76 матчах прошедшего регулярного чемпионата.

Пауэлл набирал в среднем 6,7 очка и 4,1 подбора за 19,2 минуты на паркете.

За прошлый сезон центровой заработал 11 млн долларов.

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