«Даллас» планирует продлить контракт с Дуайтом Пауэллом (Марк Стейн)
«Даллас» планирует продлить соглашение с центровым Дуайтом Пауэллом (31 год, 208 см).
Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.
31-летний центровой принял участие в 76 матчах прошедшего регулярного чемпионата.
Пауэлл набирал в среднем 6,7 очка и 4,1 подбора за 19,2 минуты на паркете.
За прошлый сезон центровой заработал 11 млн долларов.
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