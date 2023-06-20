«Бостон» планирует предложить Джейлену Брауну 5-летний контракт на сумму 295 млн долларов

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

«Бостон» не планирует расставаться с форвардом Джейленом Брауном.

Как сообщает обозреватель «Селтикс» Адам Химмельсбах, «Бостон» не собирается обменивать Брауна этим летом и планирует заключить с баскетболистом новое 5-летнее соглашение на сумму 295 млн долларов.

У Брауна появилась возможность подписать супермаксимальный контракт после попадания во вторую символическую пятерку прошедшего регулярного чемпионата.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

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22 комментария

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udod
Ответ xamer 9
Сейчас бы сравнивать Брауна с финалом НБА и финалом конференции с Уоллом и Биллом, которые максимум до полуфинала конфы добирались за все годы игры за вашиков (трижды). Ах да, момент: в этой лиге около 30-40 игроков имеют максималку. Хотите сказать, что Брауна нет в топ 30 игроков?)
ну конечно, будь Браун на месте Уолла и Била, Вашики бы из финала конфы не вылезали, ага
а через пару лет эти же люди будут писать про ужасный контракт Брауна
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mr.snooker
Готовы платить - значит стоит. Мамкины экономисты ща быстро чужие деньги посчитают😂
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andrushapumba
Все правильно. Джейлена надо сохранять и надо платить.
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sanya_xl
Ответ mr.snooker
Готовы платить - значит стоит. Мамкины экономисты ща быстро чужие деньги посчитают😂
И Бил стоял супермакс, а еще чуть раньше Жон Уолл, ага)
+7
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кроссовер Айверсона
временами у меня проскальзывает мысль - "как хорошо что я не болею за Бостон"
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Garrincha_the best
Инфляция.
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ecopromo
это конец этого бостона
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Трёха Ника Киргиоса
А ведь Вашик могли подождать год и выменять Брауна.
Но сочли, что лучше пара вторых раундов в руках, чем супермаксимальный контракт Джейлена Брауна.
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Sonder
Ответ Куприн
Экономика чемпионских команд предусматривает либо очень большую платежку и соответствующий налог, либо то, что кому-то и важных игроков ротации будут много недоплачивать относительно его реального вклада. В готовность Селтикс залезать в большой налог я не верю, как и не вижу хороших контрактов после сезона 23-24. Если дадут это продление Брауну, то через год будут начинать межсезонье с семью игроками с суммарной з.п. под 170 млн.
Бостон в этом году 70 млн налогом на роскошь отгрузил
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Zizu 5
Ответ mr.snooker
время ничего не покажет, контракт подписывается здесь и сейчас. цена услуги зависит от спроса на эту услугу в данный момент и никому Браун ничего не обязан доказывать. Хватит моралфачить) он заслуживает и стоит этих денег если ему согласятся их платить.
здесь и сейчас это в данный момент, а неч
через 3 года, тоже могу также философствовать))) но желания особо нет
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xamer 9
Ответ sanya_xl
И Бил стоял супермакс, а еще чуть раньше Жон Уолл, ага)
Сейчас бы сравнивать Брауна с финалом НБА и финалом конференции с Уоллом и Биллом, которые максимум до полуфинала конфы добирались за все годы игры за вашиков (трижды).

Ах да, момент: в этой лиге около 30-40 игроков имеют максималку. Хотите сказать, что Брауна нет в топ 30 игроков?)
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Zizu 5
Ответ sanya_xl
И Бил стоял супермакс, а еще чуть раньше Жон Уолл, ага)
стоили,да) время покажет стоит браун или нет
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Stephan Carrypenko
Ответ Epicman
Ключевое слово "регулярки". В плей-офф он не тянет и таких денег не стоит.
А в прошлом ПО тянул ?
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Epicman
Ответ Лиллард унижатель!
По итогам регулярки 2022-23 он в All-NBA Second Team, теоретически он топ-10 игрок НБА.
Ключевое слово "регулярки". В плей-офф он не тянет и таких денег не стоит.
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Freddy Durst
да уж
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Куприн
Экономика чемпионских команд предусматривает либо очень большую платежку и соответствующий налог, либо то, что кому-то и важных игроков ротации будут много недоплачивать относительно его реального вклада. В готовность Селтикс залезать в большой налог я не верю, как и не вижу хороших контрактов после сезона 23-24. Если дадут это продление Брауну, то через год будут начинать межсезонье с семью игроками с суммарной з.п. под 170 млн.
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Лиллард унижатель!
С одной стороны Майми показал как использовать его ограниченность в дриблинге и бросках после ведения. Но Фила вот не смогла её использовать. А в регулярке так вообще пофиг на подстройки к недостаткам соперника и там он всех разрывает.
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artem_71m
Я правильно понимаю, по 59 миллионов в среднем в год!? Человеку который в решающем матче бросает из-за дуги 1 из 9 и совершает 8 потерь!!!! ЗАЧЕМ!? Есть же Уэстбрук который стоит сейчас не больше 5 миллионов в год!))))
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