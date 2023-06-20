«Бостон» планирует предложить Джейлену Брауну 5-летний контракт на сумму 295 млн долларов

« » не планирует расставаться с форвардом .

Как сообщает обозреватель «Селтикс» Адам Химмельсбах, «Бостон» не собирается обменивать Брауна этим летом и планирует заключить с баскетболистом новое 5-летнее соглашение на сумму 295 млн долларов.

У Брауна появилась возможность подписать супермаксимальный контракт после попадания во вторую символическую пятерку прошедшего регулярного чемпионата.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

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