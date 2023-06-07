«Зачем пять звезд в команде?» Шакил О’Нил считает, что «Бостону» следует обменять Джейлена Брауна

Член Зала славы ’Нил считает, что « » следует рассмотреть вопрос об обмене .

«Зачем пять звезд в команде? Нужен один парень, на которого можно положиться в каждом матче.

Нужен один парень, который будет вести за собой команду, и еще три пса. Лучше, чтобы они были специалистами: один – снайпер, другой – подбирающий, а третий – боец», – сказал Шак.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам