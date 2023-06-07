«Зачем пять звезд в команде?» Шакил О’Нил считает, что «Бостону» следует обменять Джейлена Брауна

Теги Бостон Шакил О′Нил НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что «Бостону» следует рассмотреть вопрос об обмене Джейлена Брауна.

«Зачем пять звезд в команде? Нужен один парень, на которого можно положиться в каждом матче.

Нужен один парень, который будет вести за собой команду, и еще три пса. Лучше, чтобы они были специалистами: один – снайпер, другой – подбирающий, а третий – боец», – сказал Шак.

 Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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5 комментариев

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skreamer
И пятый - хилер или некромант!
+12
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Артём Голобородько
Я, конечно, фанат Бостона, но о каких пяти звёздах речь? 🙈
+2
-1
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6LACK
https://www.sports.ru/basketball/1110877050-shakil-o-nil-bostonu-ne-sleduet-obmenivat-brauna-on-krepko-potrepal-dy.html?sl=1

Либо Шак просто набрасывает, либо обладает не самой хорошей памятью и не очень высоким интеллектом
+1
0
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Андрей Калашников
на роль бойца жаль с Нганну немного не успели договориться
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Stephan Carrypenko
Про пятого забыл)
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