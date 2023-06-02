Кендрик Перкинс: «Cвязка Тейтума и Брауна изжила себя»

Теги Бостон Кендрик Перкинс НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что cвязка Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна изжила себя.

«Я считаю, что их дуэт подошел к концу. Джейсон Тейтум показывал свой лучший баскетбол, когда брал на себя роль 1-й звезды. Он тот, вокруг кого «Бостон» должен строить команду.

Говорят, сможет ли Джейлен Браун взять на себя другую роль? Очень опрометчиво ждать этого от молодого игрока. Не знаю, как сложатся события, но я считаю, что их дуэт исчерпал себя», – сказал Перкинс в эфире First Take.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

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8 комментариев

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xamer 9
Два года подряд Бостон в топ-2 или топ-4 команд НБА. Победа - большая цель, но иногда чтобы один раз выиграть приходится набивать шишки 10 раз. Этим парням есть чему поучиться, они ещё не в прайме, так что Кендрикс не поддерживаю в этом мнении.
+20
-1
+19
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Костя Кот
дт - 25 лет
дб - 26 лет
эта связка будет в работе еще долго
не думаю, что дб претендует на место первой звезды
+11
0
+11
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Eduard Rastryopin
Ну не то что изжила,но если они сами не поумнеют и без хорошего тренера,колец им не видать никогда.
В плов они в любом состоянии,даже на своем хироболе попадут,но против поставленной игры у них явные проблемы.
+4
0
+4
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scorp19
Хз. У них в прошлом году был финал, в этом финал конфы и проигрыш в 7 матче. Такие уж ли плохие результаты чтобы прям взять и всё разрушить. Хотя о чём тут говорить, это же Перкинс. Там аналитикой никогда не пахнет, лишь бы набросить на вентилятор.
+4
0
+4
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kolyan#15
Что за чушь???

Это две звезды, которые молоды и еще добиваются результата.

Им надо каждый год быть в финале?
Если они не переподпишут Брауна, они будут идиотами.
+2
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+2
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Кирилл Павлюченко
-Уже?! Что-то очень быстро.
0
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mqh9pzrxgf
Ответ kolyan#15
Что за чушь??? Это две звезды, которые молоды и еще добиваются результата. Им надо каждый год быть в финале? Если они не переподпишут Брауна, они будут идиотами.
Стивенс уже объявил что хотят оставить. И Тейтум сказал что надо оставлять, так что маленькая вероятность что Браун покинет Бостон
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