Кендрик Перкинс: «Cвязка Тейтума и Брауна изжила себя»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что cвязка Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна изжила себя.
«Я считаю, что их дуэт подошел к концу. Джейсон Тейтум показывал свой лучший баскетбол, когда брал на себя роль 1-й звезды. Он тот, вокруг кого «Бостон» должен строить команду.
Говорят, сможет ли Джейлен Браун взять на себя другую роль? Очень опрометчиво ждать этого от молодого игрока. Не знаю, как сложатся события, но я считаю, что их дуэт исчерпал себя», – сказал Перкинс в эфире First Take.
Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.
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дб - 26 лет
эта связка будет в работе еще долго
не думаю, что дб претендует на место первой звезды
В плов они в любом состоянии,даже на своем хироболе попадут,но против поставленной игры у них явные проблемы.
Это две звезды, которые молоды и еще добиваются результата.
Им надо каждый год быть в финале?
Если они не переподпишут Брауна, они будут идиотами.