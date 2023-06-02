Кендрик Перкинс: «Cвязка Тейтума и Брауна изжила себя»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что cвязка и изжила себя.

«Я считаю, что их дуэт подошел к концу. Джейсон Тейтум показывал свой лучший баскетбол, когда брал на себя роль 1-й звезды. Он тот, вокруг кого « » должен строить команду.

Говорят, сможет ли Джейлен Браун взять на себя другую роль? Очень опрометчиво ждать этого от молодого игрока. Не знаю, как сложатся события, но я считаю, что их дуэт исчерпал себя», – сказал Перкинс в эфире First Take.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов