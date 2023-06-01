В финале НБА будет задействовано 55 камер, трансляция оснащена графикой дополненной реальности

Теги Денвер Джефф Ван Ганди Майами НБА Марк Джексон НБА плей-офф Майк Брин Баскетбол

В финале НБА 2023 года будет задействовано 55 различных камер, 15 из которых будут работать в режиме сверхзамедленного кадра. Трансляция также будет оснащена съемкой с дронов, графикой дополненной реальности и отображения расстояния бросков реальном времени.

Серию будет освещать трио из комментатора Майка Брина, известного своими «Bang!», и бывших тренеров Джеффа Ван Ганди и Марка Джексона, сообщает ESPN.

Зрители смогут увидеть результат работы 55 камер, 15 из которых – Super Slow-Mo. Одна из камер будет представлять собой стедикам с малой глубиной резкости и эффектом, напоминающим видеоигру.

В трансляции также будут задействованы камеры Skycam (камера-паук) с разрешением 1080p, камеры с ультравысокой частотой кадров с разрешением 4K, прямая трансляция с дронов с виртуальным наложением эффектов, а также усовершенствованные камеры с графикой дополненной реальности и оптическим отслеживанием.

Зрители также смогут увидеть в прямом эфире отображение расстояния броска, используя данные, предоставленные НБА.

«Денвер» примет «Майами» в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

Расписание финала НБА 2023:

1-й матч – 1 июня в Денвере

2-й матч – 4 июня в Денвере

3-й матч – 7 июня в Майами

4-й матч – 9 июня в Майами

5-й матч – 12 июня в Денвере*

6-й матч – 15 июня в Майами*

7-й матч – 18 июня в Денвере*

* – если потребуется.

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13 комментариев

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Korban Cobain
Мод на сиськи еще поставить и гут
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DevilBrO
Внедрить VAR чтобы исключить навсегда судейские ошибки и симуляции? — неееее
Поставить 55 камер для VR приложения по платной подписке? — LETS GOOO
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Свежий
Я один читал эту новость в стиле "Страх и ненависть в Лас-Вегасе?"
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Коля Постнов
Ответ Korban Cobain
Мод на сиськи еще поставить и гут
Hot Coffee)
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de-fussball
Ответ Korban Cobain
Мод на сиськи еще поставить и гут
Эстеты вошли в чат
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Кирилл Павлюченко
55 глаз - тут и Аргус позавидует! По идее, все спорные моменты должны решаться в секунды.
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7sk7gqpn7w
Все 55 камер будут работать в качестве 720p
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Nikolay
в 4К трансляции будут? Потом с торрента скачать
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boller_73
Предлагаю за донат добавлять очков любимой команде, а так же за двойной донат отменять нарушения
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Костя Кот
графика доп реальности - это когда Бэм забивает из под кольца
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Starkom
кстати дронами можно будет сдувать с траектории неугодный лиге мяч
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Jerry Rodrogha
Ответ DevilBrO
Внедрить VAR чтобы исключить навсегда судейские ошибки и симуляции? — неееее Поставить 55 камер для VR приложения по платной подписке? — LETS GOOO
А где ВАР исключил ошибки и симуляции?
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