В финале НБА будет задействовано 55 камер, трансляция оснащена графикой дополненной реальности

В финале НБА 2023 года будет задействовано 55 различных камер, 15 из которых будут работать в режиме сверхзамедленного кадра. Трансляция также будет оснащена съемкой с дронов, графикой дополненной реальности и отображения расстояния бросков реальном времени.

Серию будет освещать трио из комментатора Майка Брина, известного своими «Bang!», и бывших тренеров и , сообщает ESPN.

Зрители смогут увидеть результат работы 55 камер, 15 из которых – Super Slow-Mo. Одна из камер будет представлять собой стедикам с малой глубиной резкости и эффектом, напоминающим видеоигру.

В трансляции также будут задействованы камеры Skycam (камера-паук) с разрешением 1080p, камеры с ультравысокой частотой кадров с разрешением 4K, прямая трансляция с дронов с виртуальным наложением эффектов, а также усовершенствованные камеры с графикой дополненной реальности и оптическим отслеживанием.

Зрители также смогут увидеть в прямом эфире отображение расстояния броска, используя данные, предоставленные НБА.

«Денвер» примет «Майами» в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

Расписание финала НБА 2023:

1-й матч – 1 июня в Денвере

2-й матч – 4 июня в Денвере

3-й матч – 7 июня в Майами

4-й матч – 9 июня в Майами

5-й матч – 12 июня в Денвере*

6-й матч – 15 июня в Майами*

7-й матч – 18 июня в Денвере*

* – если потребуется.

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