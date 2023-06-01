Джефф Ван Ганди о том, как можно ускорить матчи НБА: «Мой самый радикальный вариант – исключить штрафные броски до последних четырех минут»

Теги Денвер Джефф Ван Ганди Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывший тренер НБА, ныне комментатор Джефф Ван Ганди в преддверии финала НБА поделился идеями, как изменить формат НБА в лучшую сторону.

«Мой самый радикальный вариант – исключить штрафные броски до последних четырех минут. Если на тебе нарушают правила при броске, команде сразу дают 2 или 3 очка. Ты не идешь на линию.

Еще я думаю, что перерыв – это самая большая трата времени. Я бы сократил его до пяти минут, чтобы можно было сходить в туалет и выйти обратно.

Люди не совсем понимают, что происходит в перерыве. Там много либо похвалы за игру в первой половине, либо исправление того, что не сработало. Но вы можете сделать это за две минуты на скамейке запасных во время тайм-аута», – заявил Ван Ганди.

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5 комментариев

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старые кеды
может количество тайм-аутов и всяких танцулек сократить?
+6
0
+6
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T.T.
Ответ старые кеды
может количество тайм-аутов и всяких танцулек сократить?
и показывать меньше рекламы? нет конечно
+1
0
+1
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Вадим Ахтямов
Ответ старые кеды
может количество тайм-аутов и всяких танцулек сократить?
можно так же под сокращение отправить тупейшие технические за реакцию после данка или взгляд в сторону судьи
+1
0
+1
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Дэннис Молинарев
Может минутный перерыв делать реально минутным, а не 5-7??
0
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Александр Горлов
Шаку не говорите
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