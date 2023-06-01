Джефф Ван Ганди о том, как можно ускорить матчи НБА: «Мой самый радикальный вариант – исключить штрафные броски до последних четырех минут»

Бывший тренер , ныне комментатор в преддверии финала НБА поделился идеями, как изменить формат НБА в лучшую сторону.

«Мой самый радикальный вариант – исключить штрафные броски до последних четырех минут. Если на тебе нарушают правила при броске, команде сразу дают 2 или 3 очка. Ты не идешь на линию.

Еще я думаю, что перерыв – это самая большая трата времени. Я бы сократил его до пяти минут, чтобы можно было сходить в туалет и выйти обратно.

Люди не совсем понимают, что происходит в перерыве. Там много либо похвалы за игру в первой половине, либо исправление того, что не сработало. Но вы можете сделать это за две минуты на скамейке запасных во время тайм-аута», – заявил Ван Ганди.

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