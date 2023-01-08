Известный тренер и комментатор считает, что легендарный доминировал бы в современной НБА.

«Если бы Джордан на пике возможностей сыграл бы при нынешних правилах, когда все крутится вокруг бросков, неужели кто-то сомневается, что он попадал бы выше 50% с игры? Он делал это при ограниченном использовании 3-очковых, при ограниченном пространстве в треугольном нападении... при высочайшем уровне физической борьбы, когда парни из «Пистонс» и «Никс» пытались снести соперникам головы.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Майкл Джордан лидировал бы в сегодняшней НБА по набранным очкам. Он набирал бы 40 очков в среднем за игру», – заявил Ван Ганди.

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