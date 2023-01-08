Джефф Ван Ганди: «Майкл Джордан лидировал бы в сегодняшней НБА по набранным очкам»

Теги Майкл Джордан Джефф Ван Ганди НБА Баскетбол

Известный тренер и комментатор Джефф Ван Ганди считает, что легендарный Майкл Джордан доминировал бы в современной НБА.

«Если бы Джордан на пике возможностей сыграл бы при нынешних правилах, когда все крутится вокруг бросков, неужели кто-то сомневается, что он попадал бы выше 50% с игры? Он делал это при ограниченном использовании 3-очковых, при ограниченном пространстве в треугольном нападении... при высочайшем уровне физической борьбы, когда парни из «Пистонс» и «Никс» пытались снести соперникам головы.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Майкл Джордан лидировал бы в сегодняшней НБА по набранным очкам. Он набирал бы 40 очков в среднем за игру», – заявил Ван Ганди.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

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18 комментариев

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6LACK
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А почему никогда нет комментариев, что современные звезды доминировала бы в любую эпоху? Мне кажется, что это гораздо логичнее вытекает из того, как развивается баскетбол, да и вообще что либо
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ryy
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Сказали бы что злоупотребляет неэффективными двушками для второго номера, для третьего роста и вингспана не хватает, на первом не организует нападение и единал.
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Cash_flow
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Ответ Мурзин Ринат
Все хвалят защиту 80 и 90 , но вы хоть смотрели тот баскетбол, там пешком ходят !! Медленные и деревянные парни из Никс и Пистонс не смогли бы угнаться на нынешним темпом лиги и забегами по трёшкам!! Представляю как Баржи вроде Ламбира или Юинга сегодня успевали бы на размены)
Позаливай про темп тут, ага)

Погугли "NBA pace 1987", к примеру, много неожиданного найдёшь по этим ссылкам)
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noke
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Ответ Свежий
Так Майкл и так лучший в среднем по очкам за матч за всю историю, что еще тут обсуждать?
То, что ему не дали бы так играть сейчас. 23-27 попытки за матч со сравнительно низкой эффективностью - это не современный баскетбол. Сейчас примерное такое (но всё равно меньше) может позволить себе только Дончич - и тот забивает больше и с лучшим процентом.
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noke
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Ответ Эдик Горбачёв
Джордан лучший !!! Тому же распиаренному Карри Детройт 90-х руки бы оторвал .
Как только они попытались бы это сделать - на площадку вышел бы специальный полицейски от ГСВ и устроил бы там же мясорубку. Любой приём - порождает противодействие.
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Джонни-массажист
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И это в 59 лет!!!!!..
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Klopov
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Ответ Мурзин Ринат
Все хвалят защиту 80 и 90 , но вы хоть смотрели тот баскетбол, там пешком ходят !! Медленные и деревянные парни из Никс и Пистонс не смогли бы угнаться на нынешним темпом лиги и забегами по трёшкам!! Представляю как Баржи вроде Ламбира или Юинга сегодня успевали бы на размены)
Но,можно было бы и представить,как атлетичные парни адаптируются под актуальные задачи. Хаким бы трехи бросал на раз. То время было узкоспециализированным. Помню,Гомельские,критиковали(NBA показывали в начале 90-х) Кемпа за стремление кидать глубокие(на тот момент)))) двухи.-А кто будет бороться за подбор?Ругались они.
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Cash_flow
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Спасибо, кэп.
Майк 10x скоринг чемп регулярки НБА. А сейчас же вроде как самая атакующая эпоха баскетбола НБА? Вполне себе допускаю, что под 40 бы наливал каждый вечер
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Мурзин Ринат
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Все хвалят защиту 80 и 90 , но вы хоть смотрели тот баскетбол, там пешком ходят !! Медленные и деревянные парни из Никс и Пистонс не смогли бы угнаться на нынешним темпом лиги и забегами по трёшкам!! Представляю как Баржи вроде Ламбира или Юинга сегодня успевали бы на размены)
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maryat
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Сейчас Джордан набирал бы 40 только в первой четверти или не набирал бы
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Klopov
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38-ми летний,как ЛеБрон нынче? Спорно,но мнение имеет место быть
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boller_73
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У Майкла Джордана было бы в среднем 30 очков и это сидя на скамейке в перерывах
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ryy
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Если у бабушки был бы..
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Osik92
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Опять пошли сравнения.. Майкл был лучшим в свое время уилт Чемберлен в свое.. А остальное бред
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Magzhan Estigarribia
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Никто не сомневается
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Эдик Горбачёв
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Джордан лучший !!! Тому же распиаренному Карри Детройт 90-х руки бы оторвал .
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Свежий
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Так Майкл и так лучший в среднем по очкам за матч за всю историю, что еще тут обсуждать?
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armageddon123456
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Перспективная ветка, однако
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