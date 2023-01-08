Джефф Ван Ганди: «Майкл Джордан лидировал бы в сегодняшней НБА по набранным очкам»
Известный тренер и комментатор Джефф Ван Ганди считает, что легендарный Майкл Джордан доминировал бы в современной НБА.
«Если бы Джордан на пике возможностей сыграл бы при нынешних правилах, когда все крутится вокруг бросков, неужели кто-то сомневается, что он попадал бы выше 50% с игры? Он делал это при ограниченном использовании 3-очковых, при ограниченном пространстве в треугольном нападении... при высочайшем уровне физической борьбы, когда парни из «Пистонс» и «Никс» пытались снести соперникам головы.
Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Майкл Джордан лидировал бы в сегодняшней НБА по набранным очкам. Он набирал бы 40 очков в среднем за игру», – заявил Ван Ганди.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
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Майк 10x скоринг чемп регулярки НБА. А сейчас же вроде как самая атакующая эпоха баскетбола НБА? Вполне себе допускаю, что под 40 бы наливал каждый вечер