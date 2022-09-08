Джефф Ван Ганди: «Нью-Йорку» абсолютно не гарантировано участие в турнире плей-ин»

Бывший главный тренер «Никс», ныне телекомментатор оценил шансы нью-йоркской команды в предстоящем сезоне.

«У «Никс» есть хорошие игроки, но если сравнивать их состав с конкурирующими командами на Востоке, «Никс» не дотягивают до их уровня.

Они способны потрясти мир и выйти в плей-офф, но глядя на Восток, я прогнозирую им место с 8-го по 13-е. Им абсолютно не гарантировано участие в турнире плей-ин. Чтобы это случилось, многое должно срастись», – сказал Ван Ганди.

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