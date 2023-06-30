«Хьюстон» рассчитывает встретиться с Кайри Ирвингом

Звездный разыгрывающий (31 год, 188 см), скорее всего, встретится с представителями « », когда 30 июня откроется рынок свободных агентов.

Об этом информирует обозреватель «Рокетс» Келли Айко.

«Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – ранее заявила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с « » новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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