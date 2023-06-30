«Хьюстон» рассчитывает встретиться с Кайри Ирвингом

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см), скорее всего, встретится с представителями «Хьюстона», когда 30 июня откроется рынок свободных агентов.

Об этом информирует обозреватель «Рокетс» Келли Айко.

«Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – ранее заявила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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2 комментария

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Костя Кот
Хьюстон, у вас проблемы!
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scorp19
Поужинать вместе и по домам
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