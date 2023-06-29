Кайри Ирвинг встретится с «Финиксом»

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см) планирует встретиться с представителями «Финикса», когда 30 июня откроется рынок свободных агентов, сообщает Bleacher Report.

Также Ирвинг намерен встретиться с «Далласом» и другими командами. Согласно источникам, «Хьюстон» может добиваться встречи с Ирвингом.

Ожидается, что встречи будут проходить в Лос-Анджелесе.

«Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – ранее заявила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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14 комментариев

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Роман Сприкут
Просто математика: чтобы подписаться на что-то большее, чем минимум, Кайри нужно попасть в Финикс по СЭТу на Эйтона и Пэйна, и его зарплата будет при этом все равно не выше 30 млн, даже при условии что остальные 10 мест в заявке на сезон Финикс заполнит минималками.
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Роман Сприкут
Ответ Forza
На самом деле интересно, может ли быть какой то трейд по типу Бил/Эйтон в Даллас, а Ирвинг+ролевики в Финикс. ?
У Била право заблокировать обмен никуда не исчезло после перехода.
+5
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Stranfio
Встретится он с ними и что дальше? Они не смогут себе позволить еще и 4 звезду , если только не обменяют кого-то ,а это вряд ли будет. Эйтона и до фига всего ,а кто играть то будет?
+4
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omega pepega
осталось Букера на Хардена махнуть
+4
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Валентин Ланцов
Уверен, что половина новостей о том, что кто-то заинтересован в каком-то игроке, какой-то игрок хочет встретиться с теми - просто вбросы.
Не удивлюсь, если все эти слухи создают агенты, клубы и игроки дабы набить цену для контракта или для обмена.
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Максим Макеев
вот бы было
харден ирвинг букер дюрант бил эйтон🙃🙂
п.с когда deep dark фэнтези неизбежно фантазировать надо первым( хотя такого набора даже в игре фэнтези не собрать🙃)
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AEZAKMI228
Ответ Forza
Так он на минималку за гайкой
Дааааа
Как в лейкерс в прошлом году
+2
-1
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Forza
На самом деле интересно, может ли быть какой то трейд по типу Бил/Эйтон в Даллас, а Ирвинг+ролевики в Финикс. ?
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Bdv68
А сегодня а 11:11 эта же новость была или нет?
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Марсель Объелся
О да, у Санс же совсем нет звездных защитников без обороны
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Forza
Ответ Stranfio
Встретится он с ними и что дальше? Они не смогут себе позволить еще и 4 звезду , если только не обменяют кого-то ,а это вряд ли будет. Эйтона и до фига всего ,а кто играть то будет?
Так он на минималку за гайкой
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Stranfio
Ответ Forza
Так он на минималку за гайкой
А зачем ему еще одна гайка? Когда ему Даллас предлагают очень много денег.
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rh-creep
Ответ omega pepega
осталось Букера на Хардена махнуть
Тогда еще Вестбрука на минималку. А на сдачу Ибаку, и получится Оклахома ...цать лет спустя. И Ирвинг не нужен)
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Айрат Ситдиков
Ответ Роман Сприкут
Просто математика: чтобы подписаться на что-то большее, чем минимум, Кайри нужно попасть в Финикс по СЭТу на Эйтона и Пэйна, и его зарплата будет при этом все равно не выше 30 млн, даже при условии что остальные 10 мест в заявке на сезон Финикс заполнит минималками.
Да просто с парнями из Финикса кофе захотелось выпить Кайри)
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