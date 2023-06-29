Кайри Ирвинг встретится с «Финиксом»

Звездный разыгрывающий (31 год, 188 см) планирует встретиться с представителями « », когда 30 июня откроется рынок свободных агентов, сообщает Bleacher Report.

Также Ирвинг намерен встретиться с «Далласом» и другими командами. Согласно источникам, «Хьюстон» может добиваться встречи с Ирвингом.

Ожидается, что встречи будут проходить в Лос-Анджелесе.

«Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – ранее заявила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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