Кайри Ирвинг встретится с «Финиксом»
Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (31 год, 188 см) планирует встретиться с представителями «Финикса», когда 30 июня откроется рынок свободных агентов, сообщает Bleacher Report.
Также Ирвинг намерен встретиться с «Далласом» и другими командами. Согласно источникам, «Хьюстон» может добиваться встречи с Ирвингом.
Ожидается, что встречи будут проходить в Лос-Анджелесе.
«Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – ранее заявила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.
Не удивлюсь, если все эти слухи создают агенты, клубы и игроки дабы набить цену для контракта или для обмена.
харден ирвинг букер дюрант бил эйтон🙃🙂
п.с когда deep dark фэнтези неизбежно фантазировать надо первым( хотя такого набора даже в игре фэнтези не собрать🙃)
Как в лейкерс в прошлом году