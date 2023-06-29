Кайри Ирвинг выслушает предложения других команд. Он хочет обрести дом, в котором проведет остаток карьеры

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о намерениях звездного разыгрывающего « » , который 1 июля станет свободным агентом.

«Как мне сказали, Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Многие ожидают, что он останется в «Далласе».

Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – сказала Шелберн в эфире NBA Today.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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