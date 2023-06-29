Кайри Ирвинг выслушает предложения других команд. Он хочет обрести дом, в котором проведет остаток карьеры

Теги возможные переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о намерениях звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который 1 июля станет свободным агентом.

«Как мне сказали, Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Многие ожидают, что он останется в «Далласе».

Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», – сказала Шелберн в эфире NBA Today.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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9 комментариев

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Костя Кот
ну покупай где нравится, под тебя все подстроятся
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Уит
в Бруклин
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Prada
Ключевое в этой истории…… на плоскости или на шаре?
+2
-2
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Алексей Целищев
В "Белый дом". Байден заинтересовался теорией плоской земли.
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leon01
272 лимона плоскоземельному?) при всём своём таланте, на него нельзя расчитывать . Он сейчас намного ближе к ролевику нежели к суперзвезде! Его дом - Вселенная,
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Дядя Санжар
бостон..
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Daishi
Надо как в классике "Вместо станции Разлив, он уехал в Тель-Авив..". Пора в Маккаби, Кайри, пора!))
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Kraa
Сумасшедший дом?
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aalto
в цска. дом не дом, но конюшню ему обеспечат
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