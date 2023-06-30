Шеми Оджелей близок к переходу в «Валенсию»

« » близка к тому, чтобы заполучить тяжелого форварда « » (28 лет, 198 см).

У бывшего игрока «Бостона» контракт с итальянским клубом до 2024 года. «Виртус» при этом готов расстаться с Шеми из-за сокращения бюджета.

Для этого «Валенсии» необходимо будет выплатить 300 тысяч евро отступных, испанцы готовы к этому.

В прошедшем сезоне американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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