Шеми Оджелей близок к переходу в «Валенсию»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии чемпионат Испании Валенсия Виртус Шеми Оджелей Баскетбол

«Валенсия» близка к тому, чтобы заполучить тяжелого форварда «Виртуса» Шеми Оджелея (28 лет, 198 см).

У бывшего игрока «Бостона» контракт с итальянским клубом до 2024 года. «Виртус» при этом готов расстаться с Шеми из-за сокращения бюджета. 

Для этого «Валенсии» необходимо будет выплатить 300 тысяч евро отступных, испанцы готовы к этому.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал 10,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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