«Виртус» близок к подписанию Кайла Гая

« » близок к подписанию контракта с защитником « » (25 лет, 185 см).

Бывший игрок НБА в сезоне-22/23 дебютировал в Европе.

В матчах плей-офф чемпионата Испании Гай набирал 19,8 очка в среднем за игру.

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Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю