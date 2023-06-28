«Виртус» близок к подписанию Кайла Гая
«Виртус» близок к подписанию контракта с защитником «Ховентуда» Кайлом Гаем (25 лет, 185 см).
Бывший игрок НБА в сезоне-22/23 дебютировал в Европе.
В матчах плей-офф чемпионата Испании Гай набирал 19,8 очка в среднем за игру.
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