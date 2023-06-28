«Виртус» подпишет Диего Флаккадори

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Тренто Диего Флаккадори Баскетбол

«Виртус» подпишет контракт с защитником Диего Флаккадори (27 лет, 193 см).

Флаккадори ранее выступал за «Тренто». В минувшем сезоне итальянец набирал 13,2 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Флаккадори заменит в команде Нико Мэнниона, который перешел в «Басконию».

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