Эдриан Воджнаровски: «Приход Име Удоки изменил планы «Рокетс» в отношении Хардена»

«Хьюстон» долгое время считался претендентом на подписание звездного защитника «Филадельфии» . «Рокетс» также хотели резко ускорить процесс перестройки состава, имея свободное место в платежке.

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, ситуация могла измениться с приходом на пост главного тренера .

«Думаю, как только Удока стал главным тренером, они начали присматриваться к имеющемуся составу. Стали думать о том, что планировали сделать на рынке свободных агентов. Примерно в тот момент поднялся на вершину списка приоритетов в », – заявил Воджнаровски.

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