Эдриан Воджнаровски: «Приход Име Удоки изменил планы «Рокетс» в отношении Хардена»

Теги Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Фред Ванвлит Баскетбол

«Хьюстон» долгое время считался претендентом на подписание звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена. «Рокетс» также хотели резко ускорить процесс перестройки состава, имея свободное место в платежке.

По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, ситуация могла измениться с приходом на пост главного тренера Име Удоки.

«Думаю, как только Удока стал главным тренером, они начали присматриваться к имеющемуся составу. Стали думать о том, что планировали сделать на рынке свободных агентов. Примерно в тот момент Фред Ванвлит поднялся на вершину списка приоритетов в Хьюстоне», – заявил Воджнаровски.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
странно это как то
ванвлит во всем хуже хардена, даже в обороне
а что до цены то уже итак 40 готовят
видимо самим рокетс больше чем на 2-3 года джеймс не упал впрочем как и всей лиге включая лак и хит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Берут Ванвлита и Кузму и прыгают в топ 3 Запада.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий