Эдриан Воджнаровски: «Приход Име Удоки изменил планы «Рокетс» в отношении Хардена»
«Хьюстон» долгое время считался претендентом на подписание звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена. «Рокетс» также хотели резко ускорить процесс перестройки состава, имея свободное место в платежке.
По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, ситуация могла измениться с приходом на пост главного тренера Име Удоки.
«Думаю, как только Удока стал главным тренером, они начали присматриваться к имеющемуся составу. Стали думать о том, что планировали сделать на рынке свободных агентов. Примерно в тот момент Фред Ванвлит поднялся на вершину списка приоритетов в Хьюстоне», – заявил Воджнаровски.
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ванвлит во всем хуже хардена, даже в обороне
а что до цены то уже итак 40 готовят
видимо самим рокетс больше чем на 2-3 года джеймс не упал впрочем как и всей лиге включая лак и хит