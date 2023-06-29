«Филадельфия» обменяет Джеймса Хардена

Звездный разыгрывающий (33 года, 196 см) воспользовался опцией продления контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.

Стороны начинают работать над изучением вариантов обмена Хардена в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ожидается, что « » и «Никс» войдут в число команд, которые будут вести переговоры с «Сиксерс» о возможном обмене Хардена.

За полтора сезона в «Филадельфии» Харден сыграл 79 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 6,4 подбора, 10,6 передачи и 1,2 перехвата при 43,1% с игры и 37,0% из-за дуги.

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