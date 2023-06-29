«Филадельфия» обменяет Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный разыгрывающий Джеймс Харден (33 года, 196 см) воспользовался опцией продления контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.

Стороны начинают работать над изучением вариантов обмена Хардена в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ожидается, что «Клипперс» и «Никс» войдут в число команд, которые будут вести переговоры с «Сиксерс» о возможном обмене Хардена.

За полтора сезона в «Филадельфии» Харден сыграл 79 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 6,4 подбора, 10,6 передачи и 1,2 перехвата при 43,1% с игры и 37,0% из-за дуги.

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24 комментария

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razval
Ответ Youzhny23
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Убийство команды был и будет контракт Харриса, хоть он и импонирует мне как игрок!
Харден элитный ПГ, все еще хороший скорер и в защите может отработать.
Ужался по ЗП на подписание Такера…
В чем твои претензии, мне не ясны.
Игр 20 филы смотрел в прошлом сезоне, норм команда! Немного толковых ролевиков не хватило и все!
+19
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+18
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AllanHouston
Очень важный аспект, в котором ошибался ранее

Харден недоступен к продлению контракта, поскольку он на двухлетнем контракте. Обмен - это однолетний контракт и гарантированный выход на рынок СА через год.

И что ещё важнее. Обмен, с высокой долей вероятности, будет проведен до завтрашнего вечера, пока ещё действуют старые правила уравнения зарплат (125% + 100 тысяч), С 1 июля станет сложнее.

И, скорее всего, Харден отправится в "Клипперс". Как сообщают, между "Клипперс" и "Филой" идут контакты по всевозможным вариантам размена, учитывая и включение Харриса в обмен.
+11
0
+11
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Nightyork97
Лиллард идеальный вариант Филы. Для Мори это последний шанс построить команду вокруг Эмбиида.
+14
-6
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Roman Boroveev
Пошла вода горячая
+5
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Bunyod Turgunov
Ответ fhneh
Идиотизм какой-то со стороны Хардена. Сейчас изи мог подписать контракт минимум на 100 млн. А через год ещё кто знает что будет с его здоровьем и уровнем игры в 35 лет
В следующим году точно получит 25×3.
+5
0
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AllanHouston
Ответ fhneh
А что клипперс интересного предложат? Джорджа?
Или его или набор ролевиков или и то, и другое и без хлеба.

Водж написал, что "Клипперс" и "Никс" вовлечены. Но "Никс" ранее приписывали интерес к Джорджу.

Возможно, будет размен в три стороны: Харден в "Клипперс", Джордж в "Никс", пики/ролевики в разные стороны.
+4
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j-rich
В итоге Эмбид остался с составом где второй лучший игрок это Тайриз Макси, в то время как вокруг Дюранта уже третье биг трио собирают, гсв не распадаются, вокруг Янниса постоянно олл стары или около того..... а действующий МВП довол находясь в прайме получает состав хуже чем у Николы в Денвере. Там хоть глубина неплохая, а Эмбиду остаётся уповать на Ньянга, Коркмаза, Хауса и прочих непонятных Харрелов
+5
-3
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ecopromo
че то перекати поле какое то в карьере хардена
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fhneh
Ответ AllanHouston
Очень важный аспект, в котором ошибался ранее Харден недоступен к продлению контракта, поскольку он на двухлетнем контракте. Обмен - это однолетний контракт и гарантированный выход на рынок СА через год. И что ещё важнее. Обмен, с высокой долей вероятности, будет проведен до завтрашнего вечера, пока ещё действуют старые правила уравнения зарплат (125% + 100 тысяч), С 1 июля станет сложнее. И, скорее всего, Харден отправится в "Клипперс". Как сообщают, между "Клипперс" и "Филой" идут контакты по всевозможным вариантам размена, учитывая и включение Харриса в обмен.
А что клипперс интересного предложат? Джорджа?
+2
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+2
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scorp19
Ответ Ola BP
Самый разумный вариант. Харден - мешок, который потерял все свои качества, которые позволили ему конкурировать с Леброном три года за топ1. Сейчас он тупо читерит ассисты кидая мяч Эмбиду в краску. Хьюстон сделал абсолютно правильно, что не стал его возвращать. Это пройденная история, хоть и красивая, и незаконченная. Филадельфии тоже нужно перетряхнуть ростер. Эмбид прекрасен, но мне кажется, что вокруг него не построить чемпионскую команду. Это не значит, что Фила с ним не выиграет титул. Но мне кажется, в команду нужен игрок, который и станет лидером на паркете. Типа Лилларда(не именно Лиллард), который в среднем будет набирать больше очков и делать больше бросков.
Да неправда.
Да, он сдал в атлетизме и из-за этого уже не может быть таким неудержимым как в Хьюстоне. Но по-прежнему полезен. И что значит "читерит"асисты…. Передачи реально раздаёт очень хорошие, игровое IQ на уровне. Вот уйдет он из Филы, посмотрим сможет ли кто вместо него так начитерить. Спойлер: нет
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fhneh
Идиотизм какой-то со стороны Хардена. Сейчас изи мог подписать контракт минимум на 100 млн. А через год ещё кто знает что будет с его здоровьем и уровнем игры в 35 лет
+2
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Батя ивана
Сидели бы КД, Кайри и Харден в Брукле шансов было бы куда больше на гайку, чем вся эта движуха по разным командам, тут и Брюс Браун был и Клэкстон приличный вырос, паломничество рингчейзеров было бы стабильным. А сейчас Кайри с Харденом будут ловить варики, чтобы вновь с кем-то собраться на сезон, КД собирает новую команду себе
+2
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Куприн
Бредли Била отдали сильно ниже рыночной стоимости видимо из-за договоренности с клубом о том, что он подпишет продление, но если не изменятся результаты, то его отпустят туда куда он захочет. Вполне вероятно, что и у Лилларда такая же договоренность могла иметься, и места лучше Филадельфии в лиге не так уж много.
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d1mk0
Ответ Денис Золотов
ЧИВООООООООООООО
по моему это было понятно после поражения в ПО
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AllanHouston
Ответ fhneh
А в Филу кто?
Например, если брать во внимание только обмен между "Клипперс" и "76-ми", то "Клипперс" достаточно отправить миллионов от 27, примерно

Но учитывая, что "Клипперс" готовы были обменять Маркуса Морриса ещё в обмене Брогдона, то его постараются обменять. Логично предположить, что с приходом Хардена у Нормана Пауэлла роли не будет, а у него неплохой трёхлетний контракт, "Филадельфии" бы пригодился.

"Филадельфия" могла бы Коркмаза и/или Хауза с Харденом отправить по финансовым причинам.

Подвести зарплаты не должно составить труда
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fhneh
Ответ AllanHouston
Или его или набор ролевиков или и то, и другое и без хлеба. Водж написал, что "Клипперс" и "Никс" вовлечены. Но "Никс" ранее приписывали интерес к Джорджу. Возможно, будет размен в три стороны: Харден в "Клипперс", Джордж в "Никс", пики/ролевики в разные стороны.
А в Филу кто?
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нелюбитель футбола
Нормальный он ещё... И опытный... В ГСВ пусть идёт... На сезон его хватит..
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Батя ивана
Если Дейма на этом фоне потащат в Филу, надеюсь, Макси свалит от них. Ну и поедет себе, к примеру, в Бруклю мячиком стучать
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Денис Золотов
ЧИВООООООООООООО
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Stephan Carrypenko
Ленарда в Филу)) С Джорджем Эмбииду не выиграть
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Ola BP
Самый разумный вариант. Харден - мешок, который потерял все свои качества, которые позволили ему конкурировать с Леброном три года за топ1.
Сейчас он тупо читерит ассисты кидая мяч Эмбиду в краску.
Хьюстон сделал абсолютно правильно, что не стал его возвращать. Это пройденная история, хоть и красивая, и незаконченная.
Филадельфии тоже нужно перетряхнуть ростер.
Эмбид прекрасен, но мне кажется, что вокруг него не построить чемпионскую команду. Это не значит, что Фила с ним не выиграет титул. Но мне кажется, в команду нужен игрок, который и станет лидером на паркете. Типа Лилларда(не именно Лиллард), который в среднем будет набирать больше очков и делать больше бросков.
+3
-3
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Youzhny23
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Freddy Durst
хаааааааааа
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