«Филадельфия» обменяет Джеймса Хардена
Звездный разыгрывающий Джеймс Харден (33 года, 196 см) воспользовался опцией продления контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.
Стороны начинают работать над изучением вариантов обмена Хардена в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ожидается, что «Клипперс» и «Никс» войдут в число команд, которые будут вести переговоры с «Сиксерс» о возможном обмене Хардена.
За полтора сезона в «Филадельфии» Харден сыграл 79 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 6,4 подбора, 10,6 передачи и 1,2 перехвата при 43,1% с игры и 37,0% из-за дуги.
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Харден элитный ПГ, все еще хороший скорер и в защите может отработать.
Ужался по ЗП на подписание Такера…
В чем твои претензии, мне не ясны.
Игр 20 филы смотрел в прошлом сезоне, норм команда! Немного толковых ролевиков не хватило и все!
Харден недоступен к продлению контракта, поскольку он на двухлетнем контракте. Обмен - это однолетний контракт и гарантированный выход на рынок СА через год.
И что ещё важнее. Обмен, с высокой долей вероятности, будет проведен до завтрашнего вечера, пока ещё действуют старые правила уравнения зарплат (125% + 100 тысяч), С 1 июля станет сложнее.
И, скорее всего, Харден отправится в "Клипперс". Как сообщают, между "Клипперс" и "Филой" идут контакты по всевозможным вариантам размена, учитывая и включение Харриса в обмен.
Водж написал, что "Клипперс" и "Никс" вовлечены. Но "Никс" ранее приписывали интерес к Джорджу.
Возможно, будет размен в три стороны: Харден в "Клипперс", Джордж в "Никс", пики/ролевики в разные стороны.
Да, он сдал в атлетизме и из-за этого уже не может быть таким неудержимым как в Хьюстоне. Но по-прежнему полезен. И что значит "читерит"асисты…. Передачи реально раздаёт очень хорошие, игровое IQ на уровне. Вот уйдет он из Филы, посмотрим сможет ли кто вместо него так начитерить. Спойлер: нет
Но учитывая, что "Клипперс" готовы были обменять Маркуса Морриса ещё в обмене Брогдона, то его постараются обменять. Логично предположить, что с приходом Хардена у Нормана Пауэлла роли не будет, а у него неплохой трёхлетний контракт, "Филадельфии" бы пригодился.
"Филадельфия" могла бы Коркмаза и/или Хауза с Харденом отправить по финансовым причинам.
Подвести зарплаты не должно составить труда
Сейчас он тупо читерит ассисты кидая мяч Эмбиду в краску.
Хьюстон сделал абсолютно правильно, что не стал его возвращать. Это пройденная история, хоть и красивая, и незаконченная.
Филадельфии тоже нужно перетряхнуть ростер.
Эмбид прекрасен, но мне кажется, что вокруг него не построить чемпионскую команду. Это не значит, что Фила с ним не выиграет титул. Но мне кажется, в команду нужен игрок, который и станет лидером на паркете. Типа Лилларда(не именно Лиллард), который в среднем будет набирать больше очков и делать больше бросков.