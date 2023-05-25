Генеральный менеджер клуба НБА: «Сиксерс» могут обменять Джоэла Эмбиида только на признанную звезду»
По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, «Сиксерс» обменяют центрового Джоэла Эмбиида только на игрока звездного уровня.
«Это должна быть звезда, признанная звезда.
Они хотят получить взамен одного игрока, равноценный обмен. Немногие могут сравниться с Эмбиидом. Кавай Ленард, возможно, единственный игрок, который действительно подходит. «Клипперс» могут обменять его, и он находится на одном уровне с Эмбиидом. Дэрил Мори рассмотрел бы такой вариант», – сказал функционер.
Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2
Я поверю в то, что генеральный менеджер, который такое говорит, психически здоров и не представляет опасности для окружающих, только если это говорит генеральный менеджер Клипперс.