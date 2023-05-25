Генеральный менеджер клуба НБА: «Сиксерс» могут обменять Джоэла Эмбиида только на признанную звезду»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Дэрил Мори Кавай Ленард Джоэл Эмбиид Баскетбол

По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, «Сиксерс» обменяют центрового Джоэла Эмбиида только на игрока звездного уровня.

«Это должна быть звезда, признанная звезда.

Они хотят получить взамен одного игрока, равноценный обмен. Немногие могут сравниться с Эмбиидом. Кавай Ленард, возможно, единственный игрок, который действительно подходит. «Клипперс» могут обменять его, и он находится на одном уровне с Эмбиидом. Дэрил Мори рассмотрел бы такой вариант», – сказал функционер.

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9 комментариев

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Forza
Они хотят получить взамен одного игрока, равноценный обмен. Немногие могут сравниться с Эмбиидом. Кавай Ленард, возможно, единственный игрок, который действительно подходит(с)

Я поверю в то, что генеральный менеджер, который такое говорит, психически здоров и не представляет опасности для окружающих, только если это говорит генеральный менеджер Клипперс.
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Максим Усков
М-да, какой дурак будет сейчас Эмбиида на Кавая менять.
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Олег Иванов
Ответ Максим Усков
М-да, какой дурак будет сейчас Эмбиида на Кавая менять.
Какой дурак будет Кавая на кого бы то ни было менять??
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Вадим flanec
Ломаного Ленарда на Эмбиида? В Клипперс не дураки конечно, но и Сиксерс не пальцем деланы, надеюсь.
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Вадим flanec
Кароч, забирайте Эйтона, Вайнрайта, Ландейла и кое что помельче и гоните Эмбиида. 🤗
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The_Enot
Что я только что прочитал! Как бы мне не нравился Эмбиид, игрок то крутой, но я думаю не построить вокруг него чемпионскую команду. Кавай же тоже очень крут, но травмы, похоже уже все, его карьера идет к закату. У Эмбиида еще как минимум есть пара а то и больше сезонов на уровне, вот что это будет за уровень уже зависит от него.
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Олег Иванов
Ответ Forza
Они хотят получить взамен одного игрока, равноценный обмен. Немногие могут сравниться с Эмбиидом. Кавай Ленард, возможно, единственный игрок, который действительно подходит(с) Я поверю в то, что генеральный менеджер, который такое говорит, психически здоров и не представляет опасности для окружающих, только если это говорит генеральный менеджер Клипперс.
Кавай вам ещё всем покажет.Он возьмёт гайку для Клипперс.Посмотрите.
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