Генеральный менеджер клуба НБА: «Сиксерс» могут обменять Джоэла Эмбиида только на признанную звезду»

По словам генерального менеджера одного из клубов , «Сиксерс» обменяют центрового только на игрока звездного уровня.

«Это должна быть звезда, признанная звезда.

Они хотят получить взамен одного игрока, равноценный обмен. Немногие могут сравниться с Эмбиидом. , возможно, единственный игрок, который действительно подходит. « » могут обменять его, и он находится на одном уровне с Эмбиидом. рассмотрел бы такой вариант», – сказал функционер.

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