«Хьюстон» попытается заполучить Кайри Ирвинга, если Джеймс Харден останется в «Филадельфии»

По словам инсайдера Марка Стейна, «Хьюстон» планирует попытаться подписать свободного агента , если клубу не удастся заполучить .

У Хардена есть опция продления контракта с «Филадельфией». Игрок должен принять решение до 29 июня. Сообщается, что звездный разыгрывающий выбирает между «Сиксерс» и «Рокетс», за которых он уже выступал с 2012 по 2021 год.

Этим летом в платежной ведомости « » будет свободно около 59 миллионов долларов.

Ирвинг по окончании сезона станет свободным агентом и в межсезонье будет иметь право подписать с « » новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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