«Хьюстон» попытается заполучить Кайри Ирвинга, если Джеймс Харден останется в «Филадельфии»

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, «Хьюстон» планирует попытаться подписать свободного агента Кайри Ирвинга, если клубу не удастся заполучить Джеймса Хардена.

У Хардена есть опция продления контракта с «Филадельфией». Игрок должен принять решение до 29 июня. Сообщается, что звездный разыгрывающий выбирает между «Сиксерс» и «Рокетс», за которых он уже выступал с 2012 по 2021 год.

Этим летом в платежной ведомости «Хьюстона» будет свободно около 59 миллионов долларов.

Ирвинг по окончании сезона станет свободным агентом и в межсезонье будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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2 комментария

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Донован хозяин НБА
Идеальный ментор для отбитого Портера и понтореза Грина, потенциальный старт династии уровня Вашингтона времен Аринаса с Криттентоном
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betwriver
Ответ Донован хозяин НБА
Идеальный ментор для отбитого Портера и понтореза Грина, потенциальный старт династии уровня Вашингтона времен Аринаса с Криттентоном
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