«Хьюстон» попытается заполучить Кайри Ирвинга, если Джеймс Харден останется в «Филадельфии»
По словам инсайдера Марка Стейна, «Хьюстон» планирует попытаться подписать свободного агента Кайри Ирвинга, если клубу не удастся заполучить Джеймса Хардена.
У Хардена есть опция продления контракта с «Филадельфией». Игрок должен принять решение до 29 июня. Сообщается, что звездный разыгрывающий выбирает между «Сиксерс» и «Рокетс», за которых он уже выступал с 2012 по 2021 год.
Этим летом в платежной ведомости «Хьюстона» будет свободно около 59 миллионов долларов.
Ирвинг по окончании сезона станет свободным агентом и в межсезонье будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.
2 комментария