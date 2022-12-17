«Другая суперзвезда тоже захотела уйти». Джеймс Харден высказался о провале звездного трио «Нетс»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден порассуждал о неудачном периоде выступления за «Бруклин», который в его случае составил 10 месяцев.

По мнению Хардена, несмотря на талант, которым обладали «Нетс», в структуре клуба было много недостатков, которые привели к неудовлетворительному выступлению и его запросу на обмен.

«Я не говорю об условной возможности поговорить с кем-то или чем-то вроде того. Просто там не было никакой структуры, а ведь даже суперзвездам нужна структура. Именно это позволяет нам быть лучшими игроками и лидерами клубов. Я просто понял, что внутри организации все было не так, как я ожидал, когда пробивал обмен в «Бруклин», – заявил Харден.

Джеймс считает, что его нельзя называть главным виновником неудачи «Большого трио» и человеком, у которого не хватило сил и терпения довести дело до конца.

«Я прекрасно понимал, что люди будут говорить «он сдался» и подобные вещи обо мне. Но уже летом, сразу после того сезона, другая суперзвезда захотела уйти. Так что у меня вопрос: я по-прежнему тот малодушный парень, который все бросил?» – сказал Харден.

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6 комментариев

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Сергей Пузанков
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Не та ли это звезда, которая тащит команду в верхней части востока, не пропуская игры?
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Батя ивана
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Харден был с очевидным лишним весов в Брукле, я согласен про проблемы структуры клуба, но попробовать не зажиреть это минимум, который стоит выполнить, если ты хочешь гайку и за тебя полцарства отдали)
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Tim Timson
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Да там всё трио малодушные))
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Mit_Sam
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Стив Нэш?
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Южка
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Да Жэймс!
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Sasha Kurtin
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кто бы это мог быть...)))))))
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