«Лейкерс » официально сообщили, что защитник Остин Ривз пропустит матч против «Сан-Антонио » из-за боли в паховой области. Ранее 27-летний игрок уже пропустил игру против «Портленда» по той же причине.

В текущем сезоне Остин Ривз является одним из лидеров «озерников» и набирает в среднем 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи за матч.