Зак Лавин и Домантас Сабонис пропустят матч против «Голден Стэйт»

«Сакраменто » объявил, что два игрока стартового состава игрока пропустят предстоящий матч против «Голден Стэйт ». Атакующий защитник Зак Лавин не выйдет на паркет из-за боли в пояснице, а центровой Домантас Сабонис пропустит игру из-за ушиба левой стороны грудной клетки.

Отсутствие Лавина и Сабониса создает сложности для «Кингз», так как оба игрока играют ключевую роль в команде. В текущем сезоне Лавин в среднем набирает 27,4 очка, 3,4 подбора и 2 передачи за 37 минут на площадке, а Сабонис – 14,5 очка, 14,2 подбора и 4 передачи за 35 минут игрового времени.