Зак Лоу: «Главная проблема «Нетс» в том, что Бен Симмонс – полный ноль»

Теги Даллас Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Бен Симмонс Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN Зак Лоу считает, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс является главной причиной неудач команды.

«Главная проблема «Нетс» – это не Кайри Ирвинг и не Джеймс Харден. Дело не в том, что клуб получил за них. Их главная проблема в том, что Бен Симмонс – полный ноль. Он заработает 80 миллионов долларов за следующие два сезона, не считая нынешнего. При этом он непродуктивен», – заявил Лоу.

Симмонс перешел в «Бруклин» из «Филадельфии» в феврале 2022 года в рамках обмена Хардена. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, набирая в среднем 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата. Недавно клуб обменял Ирвинга в «Даллас».

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12 комментариев

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udod
Ответ mephist13
https://www.basketball-reference.com/players/s/simmobe01.html сильно плюсовый в защите (таким был всегда), сильно минусовый в нападении (тут огромный провал относительно прошлых сезонов), в итоге небольшой плюс (хотя как небольшой, в Нетс это третье место по BPM, четвёртое если с Ирвингом считать) Маркус Смарт и Джордан Пул минусовые и в атаке и в защите (и естественно в сумме), но это другое, они то точно не полные нули эксперт - дол... полный ноль "игрок, не играющий на свою зарплату" и "полный ноль" это немного совсем разные понятия
конечно это другое
даже если бы у них были равные зарплаты, посмотрел бы я кто сейчас взял бы себе Симмонса, вместо Смарта
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sfrrrR
Ответ vzi
Без бросочка игрочок. Только лэй-ап может исполнить. Лично видел его игру в Филе.
Сначала подумал, что ты японский стих хокку сочинил.
+6
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Caraxes
Интересно то, что Дюрэнту ищут вторую звезду, в момент когда у Бена контракт на 35 миллионов и номинально он ею является)
Обменять Симмонса можно будет лишь прилично заплатив драфт пиками другому клубу.
Вроде идут разговоры про Сиакама, сумма контрактов идентичная и если Нетс отдадут пик 1-го раунда от Далласа и Филадельфии + свой пик первого и несколько пиков 2-го раунда, то Торонто могут согласится, так как вроде бы они на грани решения о перестройке)
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mephist13
Ответ Roman Boroveev
А где можно плюс минус. посмотреть? какой у него?
https://www.basketball-reference.com/players/s/simmobe01.html

сильно плюсовый в защите (таким был всегда), сильно минусовый в нападении (тут огромный провал относительно прошлых сезонов), в итоге небольшой плюс (хотя как небольшой, в Нетс это третье место по BPM, четвёртое если с Ирвингом считать)

Маркус Смарт и Джордан Пул минусовые и в атаке и в защите (и естественно в сумме), но это другое, они то точно не полные нули

эксперт - дол... полный ноль
"игрок, не играющий на свою зарплату" и "полный ноль" это немного совсем разные понятия
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emptinesspetr
Полный ноль?
Элитный защитник на 5 позициях, отлично видит площадку, владеет розыгрышем.

Критики перебарщивают. Да, человек без броска не может получать больше 15-20 миллионов, но называть Бэна «полный ноль» — чересчур.
+9
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TurboMen
Наверное единственный игрок НБА на кого не захотят менять Вестбрука.
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Костя Кот
средненький игрок без броска с зп 80млн...
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Roman Boroveev
А где можно плюс минус. посмотреть? какой у него?
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Tim Timson
Бену нужно просто сказать. Парень толку от тебя ноль, но мы не паримся и относимся к тебе как к человеку который порвал кресты и с головой проблема и вылетел на два года. И все как будто это Джей лигер выходит и его 6+7+6 норм. Глядишь и наладится всё. Игровой то айкью у него был на нормальном уровне)... Ну или Дженнер подписать))
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Penguin
база, тупо гост а не игрок
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armageddon123456
Ну не, Симмонс круче, он Sub-Zero
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vzi
Без бросочка игрочок.
Только лэй-ап может исполнить.
Лично видел его игру в Филе.
+7
-2
+5
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