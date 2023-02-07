Зак Лоу: «Главная проблема «Нетс» в том, что Бен Симмонс – полный ноль»
Эксперт ESPN Зак Лоу считает, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс является главной причиной неудач команды.
«Главная проблема «Нетс» – это не Кайри Ирвинг и не Джеймс Харден. Дело не в том, что клуб получил за них. Их главная проблема в том, что Бен Симмонс – полный ноль. Он заработает 80 миллионов долларов за следующие два сезона, не считая нынешнего. При этом он непродуктивен», – заявил Лоу.
Симмонс перешел в «Бруклин» из «Филадельфии» в феврале 2022 года в рамках обмена Хардена. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, набирая в среднем 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата. Недавно клуб обменял Ирвинга в «Даллас».
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
даже если бы у них были равные зарплаты, посмотрел бы я кто сейчас взял бы себе Симмонса, вместо Смарта
Обменять Симмонса можно будет лишь прилично заплатив драфт пиками другому клубу.
Вроде идут разговоры про Сиакама, сумма контрактов идентичная и если Нетс отдадут пик 1-го раунда от Далласа и Филадельфии + свой пик первого и несколько пиков 2-го раунда, то Торонто могут согласится, так как вроде бы они на грани решения о перестройке)
сильно плюсовый в защите (таким был всегда), сильно минусовый в нападении (тут огромный провал относительно прошлых сезонов), в итоге небольшой плюс (хотя как небольшой, в Нетс это третье место по BPM, четвёртое если с Ирвингом считать)
Маркус Смарт и Джордан Пул минусовые и в атаке и в защите (и естественно в сумме), но это другое, они то точно не полные нули
эксперт - дол... полный ноль
"игрок, не играющий на свою зарплату" и "полный ноль" это немного совсем разные понятия
Элитный защитник на 5 позициях, отлично видит площадку, владеет розыгрышем.
Критики перебарщивают. Да, человек без броска не может получать больше 15-20 миллионов, но называть Бэна «полный ноль» — чересчур.
Только лэй-ап может исполнить.
Лично видел его игру в Филе.