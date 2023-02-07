Зак Лоу: «Главная проблема «Нетс» в том, что Бен Симмонс – полный ноль»

Эксперт ESPN Зак Лоу считает, что разыгрывающий « » является главной причиной неудач команды.

«Главная проблема «Нетс» – это не Кайри Ирвинг и не . Дело не в том, что клуб получил за них. Их главная проблема в том, что Бен Симмонс – полный ноль. Он заработает 80 миллионов долларов за следующие два сезона, не считая нынешнего. При этом он непродуктивен», – заявил Лоу.

Симмонс перешел в «Бруклин» из «Филадельфии» в феврале 2022 года в рамках обмена Хардена. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, набирая в среднем 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата. Недавно клуб обменял Ирвинга в «Даллас».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?