Джексон Хэйс о Викторе Вембаньяме: «Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич»

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс лидера «Сан-Антонио » Виктора Вембаньяму со своим партнером по команде Лукой Дончичем .

«Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич. Это невероятно», – заявил Хэйс.

Игрок «Лейкерс » также отметил главное, на его взгляд, улучшение в игре Вембаньямы по сравнению с прошлым сезоном – более разумный выбор бросков.

«Он может закладывать мяч сверху, не отрывая ступней от пола, и это стопроцентное попадание под кольцом. Я бы всегда предпочел такой бросок трехочковому с 30–40% реализацией. Мне кажется, именно это мы сейчас от него и видим», – сказал 25-летний центровой «озерников».