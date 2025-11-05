Джексон Хэйс о Викторе Вембаньяме: «Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич»
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс сравнил Виктора Вембаньяму с Лукой Дончичем.
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму со своим партнером по команде Лукой Дончичем.
«Он ростом 226 сантиметров и делает то, что, черт возьми, делает Дончич. Это невероятно», – заявил Хэйс.
Игрок «Лейкерс» также отметил главное, на его взгляд, улучшение в игре Вембаньямы по сравнению с прошлым сезоном – более разумный выбор бросков.
«Он может закладывать мяч сверху, не отрывая ступней от пола, и это стопроцентное попадание под кольцом. Я бы всегда предпочел такой бросок трехочковому с 30–40% реализацией. Мне кажется, именно это мы сейчас от него и видим», – сказал 25-летний центровой «озерников».
