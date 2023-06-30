Сергей Панов: «Десять минут руководства юношеской сборной дали понять, что я не буду тренером»

Президент «Нижнего Новгорода» признался, что не готов работать тренером.

Панов также рассказал об удачном сотрудничестве с тренером «НН» .

«Пытался быть тренером, но 15 минут на одной тренировке и 10 минут руководства юношеской сборной на одном турнире дали понять, что я не буду тренером. Знания, знакомства, связи, позволили остаться в баскетболе в том качестве, в котором счастлив находиться, надеюсь, что могу принести больше пользы, чем игрок

Ждем новый сезон, формирование команды идет. Мы сохранили тренерский штаб, скоро будет 20 лет, как мы с Зораном Лукичем работаем вместе. Сначала он приезжал в Москву, чтобы работать с детскими командами, потом он переехал в Нижний Новгород. Выбор, который я сделал в 2006 году, себя оправдал, Лукич стал тренером сборной России», – сказал Панов.

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