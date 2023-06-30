Сергей Панов: «Десять минут руководства юношеской сборной дали понять, что я не буду тренером»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов признался, что не готов работать тренером.

Панов также рассказал об удачном сотрудничестве с тренером «НН» Зораном Лукичем.

«Пытался быть тренером, но 15 минут на одной тренировке и 10 минут руководства юношеской сборной на одном турнире дали понять, что я не буду тренером. Знания, знакомства, связи, позволили остаться в баскетболе в том качестве, в котором счастлив находиться, надеюсь, что могу принести больше пользы, чем игрок

Ждем новый сезон, формирование команды идет. Мы сохранили тренерский штаб, скоро будет 20 лет, как мы с Зораном Лукичем работаем вместе. Сначала он приезжал в Москву, чтобы работать с детскими командами, потом он переехал в Нижний Новгород. Выбор, который я сделал в 2006 году, себя оправдал, Лукич стал тренером сборной России», – сказал Панов.

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1 комментарий

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fedorbazaykin
Не понимаю, "летс го янг гайс" не может что-ли сказать
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