Сергей Панов о победе в Кубке России: «Мы долго к этому шли»

Теги Кубок России Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил результаты команды в сезоне-22/23.

«Мы всегда считаем себя победителями, потому что победа или поражение – это только состояние души. Счет на табло не имеет никакого значения. Мы каждый сезон по полной программе отрабатываем, с полной самоотдачей, довольны своей работой. Впервые мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, к сожалению, не смогли пройти во второй раунд, потому что ведущие игроки получили травмы.

Самое яркое впечатление – Кубок России, который мы выиграли, мы к этому титулу долго шли. Все неудачи, спортивные промахи отошли на второй план. Эмоционально и физически мы довольны», – сказал Панов.

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий