Сергей Панов о победе в Кубке России: «Мы долго к этому шли»

Президент «Нижнего Новгорода» оценил результаты команды в сезоне-22/23.

«Мы всегда считаем себя победителями, потому что победа или поражение – это только состояние души. Счет на табло не имеет никакого значения. Мы каждый сезон по полной программе отрабатываем, с полной самоотдачей, довольны своей работой. Впервые мы заняли четвертое место в регулярном чемпионате, к сожалению, не смогли пройти во второй раунд, потому что ведущие игроки получили травмы.

Самое яркое впечатление – , который мы выиграли, мы к этому титулу долго шли. Все неудачи, спортивные промахи отошли на второй план. Эмоционально и физически мы довольны», – сказал Панов.

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