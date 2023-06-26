Денис Годлевский официально стал помощником главного тренера «Нижнего Новгорода»

Экс-тренер и многолетний скаут ЦСКА Денис Годлевский официально стал ассистентом в «Нижнем Новгороде».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Годлевский на протяжении последних восьми лет был частью штаба ЦСКА, исполняя обязанности скаута, а затем и ассистента тренера. В его коллекции также два титула Евролиги и пять золотых медалей Лиги ВТБ.

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