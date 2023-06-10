Зоран Лукич: «Нижний Новгород» предложил продление контракта Максиму Салашу»

Теги возможные переходы сборная Беларуси БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Максим Салаш Баскетбол

По словам главного тренера «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича, клуб намерен продлить контракт с тяжелым форвардом сборной Беларуси Максимом Салашем (27 лет, 207 см).

«Мы хотим оставить Салаша, предложили продлить контракт. Ждем его решения», – сказал Лукич.

Во вчерашнем товарищеском матче сборной Беларуси против команды России (83:80) Салаш набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

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