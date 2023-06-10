Зоран Лукич: «Нижний Новгород» предложил продление контракта Максиму Салашу»

По словам главного тренера «Нижнего Новгорода» , клуб намерен продлить контракт с тяжелым форвардом сборной Беларуси Максимом Салашем (27 лет, 207 см).

«Мы хотим оставить Салаша, предложили продлить контракт. Ждем его решения», – сказал Лукич.

Во вчерашнем товарищеском матче сборной Беларуси против команды России (83:80) Салаш набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

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