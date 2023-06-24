Денис Годлевский станет ассистентом Зорана Лукича в «Нижнем Новгороде»
Экс-тренер и многолетний скаут ЦСКА Денис Годлевский станет ассистентом Зорана Лукича в «Нижнем Новгороде».
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Годлевский на протяжении последних восьми лет был частью штаба ЦСКА, исполняя функции скаута, а затем и ассистента тренера. В его коллекции также два титула Евролиги и пять золотых медалей Лиги ВТБ.
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Комментарии