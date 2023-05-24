Сергей Панов: «Нижний Новгород» в новом сезоне должен бороться за медали»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов рассказал о целях команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«На сегодняшний день наша лига одна из самых перспективных. Думаю, что «Уралмаш» и «Руна» - команды амбициозные. Они очень успешно выступали в Суперлиге. У них есть чемпионский характер, характер победителей. Будет интересно с ними бороться.

У «Нижнего» задачи тоже амбициозные. Мы должны бороться за медали. Хотелось бы такого же сезона, как в 2014 году, когда мы играли в финале Лиги ВТБ.

Селекция? Мы все нашли. Команда практически скомплектована», - сказал Панов.

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