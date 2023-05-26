«Нижний Новгород» решил расстаться с Даниилом Синегубовым

«Нижний Новгород» воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с российским форвардом Даниилом Синегубовым (26 лет, 202 см).

Синегубов присоединился к «НН» в конце декабря 2022 года. За три игровых месяца он вышел в девяти матчах Единой лиги ВТБ и отметился средней статистикой в 1,3 очка и 0,8 подбора за почти шесть минут игрового времени.

В составе клуба Даниил стал обладателем Кубка России 2023.

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