«Нижний Новгород» решил расстаться с Даниилом Синегубовым

Теги переходы Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Даниил Синегубов Баскетбол

«Нижний Новгород» воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с российским форвардом Даниилом Синегубовым (26 лет, 202 см). 

Синегубов присоединился к «НН» в конце декабря 2022 года. За три игровых месяца он вышел в девяти матчах Единой лиги ВТБ и отметился средней статистикой в 1,3 очка и 0,8 подбора за почти шесть минут игрового времени.

В составе клуба Даниил стал обладателем Кубка России 2023.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий