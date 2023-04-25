Зоран Лукич может покинуть пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Сербский специалист может покинуть пост главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику, решение Лукича не связано со спортивными результатами клуба.

Президент «НН» подтвердил, что срок контракта Лукича истек. Пока клуб не ведет работу на трансферном рынке. От дальнейших комментариев Панов отказался.

В этом сезоне «Нижний Новгород» стал победителем Кубка России, занял четвертое место в регулярном чемпионате лиги ВТБ, после чего уступил «Локомотиву-Кубань» в серии 1/4 финала плей-офф (0-3).

Лукич также является главным тренером сборной России.

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