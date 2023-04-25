Зоран Лукич может покинуть пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Сербский специалист Зоран Лукич может покинуть пост главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику, решение Лукича не связано со спортивными результатами клуба.

Президент «НН» Сергей Панов подтвердил, что срок контракта Лукича истек. Пока клуб не ведет работу на трансферном рынке. От дальнейших комментариев Панов отказался.

В этом сезоне «Нижний Новгород» стал победителем Кубка России, занял четвертое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, после чего уступил «Локомотиву-Кубань» в серии 1/4 финала плей-офф (0-3).

Лукич также является главным тренером сборной России.

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1 комментарий

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sonny91
в цска
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