Сергей Панов: «В целом, сезон «Нижнего Новгорода» мы считаем удачным. Очень гордимся победой в Кубке России»

Президент «Нижнего Новгорода» оценил выступление команды в сезоне-22/23.

Нижегородцы стали обладателями Кубка России, а затем уступили «Локомотиву-Кубань» в серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

«В целом, сезон мы считаем удачным, поскольку получили первый большой трофей в своей истории, очень гордимся победой в Кубке России. Надеемся, что она будет не последней.

Готовились пройти дальше в плей-офф, но планам помешала череда травм, которые настигли одних из ключевых игроков нашего коллектива. После победы в Кубке России хотелось продолжить в том же духе, но уперлись в реальность: команда была выхолощена и морально, и физически, и на этом фоне как раз и произошли повреждения и обострения старых травм.

Еще после прошлого сезона старались сформировать состав с запасом. Однако его нам не хватило – ограниченные ресурсы позволяют набирать ограниченный состав. У нас есть несколько игроков высокого уровня, каждый из них на вес золота, а заменить выбывших бойцов равноценными пока не получается. Тем не менее, парни боролись, болельщики наверняка это отметили», – заключил Панов.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном