Шарунас Ясикявичюс покинет пост главного тренера «Барселоны» (Ромеро)
«Барселона» приняла решение расстаться с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом, передает журналист Жерар Ромеро.
По данным Ромеро, клуб в скором времени выступит с официальным заявлением.
Ранее собщалось, что Ясикявичюс готов пойти на 90% уступки в зарплате.
Генменеджер Хуан Карлос Наварро также отмечал намерения «Барселоны» продлить соглашение с литовским специалистом.
«Барселона» стала чемпионом Испании-2023, обыграв «Реал» в финальной серии (3-0).
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