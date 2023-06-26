Шарунас Ясикявичюс покинет пост главного тренера «Барселоны» (Ромеро)

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Хуан Карлос Наварро чемпионат Испании Баскетбол

«Барселона» приняла решение расстаться с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом, передает журналист Жерар Ромеро.

По данным Ромеро, клуб в скором времени выступит с официальным заявлением.

Ранее собщалось, что Ясикявичюс готов пойти на 90% уступки в зарплате.

Генменеджер Хуан Карлос Наварро также отмечал намерения «Барселоны» продлить соглашение с литовским специалистом.

«Барселона» стала чемпионом Испании-2023, обыграв «Реал» в финальной серии (3-0).

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