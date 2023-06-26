«Барселона» официально объявила об уходе Шарунаса Ясикявичюса

«Барселона» официально объявила о расставании с главным тренером .

« » выражает благодарность Шарунасу Ясикявичюсу за его профессионализм, преданность делу, самоотдачу и всегда позитивное и дружелюбное отношение ко всем членам семьи «блауграна» и желает ему удачи и успехов в будущем. «Барса» всегда будет вашим домом», – говорится в заявлении клуба.

Литовский специалист возглавил «Барселону» летом 2020 года.

Ясикявичюс дважды стал чемпионом Испании (2021, 2023) и дважды победителем Кубка Короля (2021, 2022).

«Барселона» заняла последнее место в «Финале четырех» прошедшего сезона, уступив «Реалу» и «Монако».

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