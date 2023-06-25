«Барселона» готовит новое предложение для Шарунаса Ясикявичюса

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Баскетбол

«Барселона» работает над новым предложением по контракту для главного тренера Шарунаса Ясикявичюса, сообщает греческий журналист Христос Харпидис.

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро после победы над «Реалом» в финальной серии ACB (3-0) подтвердил намерения каталонского клуба сохранить Ясикявичюса.

Ранее сообщалось, что 47-летний литовский специалист готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради сохранения должности.

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