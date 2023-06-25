«Барселона» готовит новое предложение для Шарунаса Ясикявичюса

« » работает над новым предложением по контракту для главного тренера , сообщает греческий журналист Христос Харпидис.

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро после победы над «Реалом» в финальной серии ACB (3-0) подтвердил намерения каталонского клуба сохранить Ясикявичюса.

Ранее сообщалось, что 47-летний литовский специалист готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради сохранения должности.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги