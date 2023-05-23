«Рокетс» интересуются Остином Ривзом, Бруком Лопесом, Диллоном Бруксом и Кэмом Джонсоном

Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин НБА Брук Лопес Джеймс Харден Диллон Брукс Кэмерон Джонсон Остин Ривз Баскетбол

«Хьюстон» заинтересован в приобретении Остина РивзаЛейкерс»), Брука ЛопесаМилуоки»), Диллона Брукса («Мемфис») и Кэмерона Джонсона («Бруклин»), сообщает The Athletic.

Лопес и Брукс по окончании сезона станут неограниченно свободными агентами. Ривз и Джонсон выйдут на рынок в качестве ограниченно свободных агентов.

Также ожидается, что этим летом «Рокетс» попытаются вернуть из «Филадельфии» звездного разыгрывающего Джеймса Хардена. Если не удастся заполучить Хардена, клуб рассмотрит возможность приобрести Криса Пола («Финикс»).

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11 комментариев

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Insamo217
ну и разнобой)
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Abdulla
Дедов-то зачем, ребята...
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Daniel Fox
ребятишки где шутки про Брукса и Шанхай Шаркс? За него много кто из команд готовы будут побороться я уверен , со скамейки вполне себе зажигалка , нужно вывести из себя соперника , поднять просмотры - наздоровье . Не удивлюсь если Мемфис продлят его
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Кливленд-2022
что сказать, губа не дура )
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ДИКАНЬ
Сначала в Сан Антонио на просмотр поедут, туда очередь до сентября))
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jayc
Видимо Лопеса в качестве ментора для Шенгюна. В защите он многому может научить
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Swhat
Воссоединят Пола и Хардена. Было-бы круто. Старая Банда.
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Идущий к реке
Ответ Insamo217
ну и разнобой)
Вполне отличный «разнобой». Тут тебе и растягивающий большой с элитной защитой и куча 3&D игроков хорошего уровня. В общем, любой контендер хоть 1 игрока из этого разнобоя бы забрал.
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ammen
Ответ Идущий к реке
Вполне отличный «разнобой». Тут тебе и растягивающий большой с элитной защитой и куча 3&D игроков хорошего уровня. В общем, любой контендер хоть 1 игрока из этого разнобоя бы забрал.
Ни один из представленных здесь игроков не является 3&D.
Разве что Кэм Джонсон с натяжкой, если не обращать внимание что он тяжа в Бруклине играет.
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Игорь Северянин
Ответ Кливленд-2022
что сказать, губа не дура )
На следующий сезон свободных денег море. Вполне могут прилично усилиться.
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