«Рокетс» интересуются Остином Ривзом, Бруком Лопесом, Диллоном Бруксом и Кэмом Джонсоном

«Хьюстон» заинтересован в приобретении (« »), (« »), («Мемфис») и Кэмерона Джонсона («Бруклин»), сообщает The Athletic.

Лопес и Брукс по окончании сезона станут неограниченно свободными агентами. Ривз и Джонсон выйдут на рынок в качестве ограниченно свободных агентов.

Также ожидается, что этим летом «Рокетс» попытаются вернуть из «Филадельфии» звездного разыгрывающего Джеймса Хардена. Если не удастся заполучить Хардена, клуб рассмотрит возможность приобрести Криса Пола («Финикс»).

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