«Рокетс» интересуются Остином Ривзом, Бруком Лопесом, Диллоном Бруксом и Кэмом Джонсоном
«Хьюстон» заинтересован в приобретении Остина Ривза («Лейкерс»), Брука Лопеса («Милуоки»), Диллона Брукса («Мемфис») и Кэмерона Джонсона («Бруклин»), сообщает The Athletic.
Лопес и Брукс по окончании сезона станут неограниченно свободными агентами. Ривз и Джонсон выйдут на рынок в качестве ограниченно свободных агентов.
Также ожидается, что этим летом «Рокетс» попытаются вернуть из «Филадельфии» звездного разыгрывающего Джеймса Хардена. Если не удастся заполучить Хардена, клуб рассмотрит возможность приобрести Криса Пола («Финикс»).
Разве что Кэм Джонсон с натяжкой, если не обращать внимание что он тяжа в Бруклине играет.