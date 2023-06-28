Инсайдер Марк Стейн: «Брук Лопес, Крис Миддлтон и Джей Краудер, скорее всего, останутся в «Милуоки»

Теги возможные переходы Милуоки НБА Брук Лопес Крис Миддлтон Джей Краудер Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, все указывает на то, что Брук Лопес, Крис Миддлтон и Джей Краудер останутся в «Милуоки».

«Источники в лиге говорят, что «Милуоки» находится в перспективном положении, что касается подписания новых контрактов с Крисом Миддлтоном и Бруком Лопесом. Ожидается, что «Бакс» переподпишут Джея Краудера после того, как отдали пять (да, пять) пиков второго раунда, чтобы приобрести его у «Финикса» перед дедлайном в феврале», – сказал Стейн.

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1 комментарий

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Stranfio
Посмотрим как будет по итогу, в целом Бруксу уходить и не нужно, Миддлтону думаю тоже, а вот Краудер под сомнением))))
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