Инсайдер Марк Стейн: «Брук Лопес, Крис Миддлтон и Джей Краудер, скорее всего, останутся в «Милуоки»
По словам инсайдера Марка Стейна, все указывает на то, что Брук Лопес, Крис Миддлтон и Джей Краудер останутся в «Милуоки».
«Источники в лиге говорят, что «Милуоки» находится в перспективном положении, что касается подписания новых контрактов с Крисом Миддлтоном и Бруком Лопесом. Ожидается, что «Бакс» переподпишут Джея Краудера после того, как отдали пять (да, пять) пиков второго раунда, чтобы приобрести его у «Финикса» перед дедлайном в феврале», – сказал Стейн.
«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой
1 комментарий