Инсайдер Марк Стейн: «Брук Лопес, Крис Миддлтон и Джей Краудер, скорее всего, останутся в «Милуоки»

По словам инсайдера Марка Стейна, все указывает на то, что , и останутся в « ».

«Источники в лиге говорят, что «Милуоки» находится в перспективном положении, что касается подписания новых контрактов с Крисом Миддлтоном и Бруком Лопесом. Ожидается, что «Бакс» переподпишут Джея Краудера после того, как отдали пять (да, пять) пиков второго раунда, чтобы приобрести его у «Финикса» перед дедлайном в феврале», – сказал Стейн.

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